Постепенное похолодание пообещали Новосибирску

Погода в Новосибирске в предстоящие выходные будет умеренно морозной с тенденцией на похолодание, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам собеседницы, в ночь на субботу ожидается небольшой снег, днем будет без осадков. Ночные температуры составят 17-19, дневные — 14-16 градусов ниже нуля.

Небольшой снег возможен также в воскресенье днем. Ночью будет 19-21, днем — 15-17 градусов мороза. В понедельник ночные температуры ожидаются на уровне 18-20, дневные — 16-18 градусов ниже нуля, снег возможен только ночью.

«Умеренно морозная погода с небольшим снежком и слабым ветром, сохраняется холодная воздушная масса над нами. Идет тенденция на дальнейшее похолодание», — сказала синоптик.