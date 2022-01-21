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Постепенное похолодание пообещали Новосибирску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Погода в Новосибирске в предстоящие выходные будет умеренно морозной с тенденцией на похолодание, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам собеседницы, в ночь на субботу ожидается небольшой снег, днем будет без осадков. Ночные температуры составят 17-19, дневные — 14-16 градусов ниже нуля.

Небольшой снег возможен также в воскресенье днем. Ночью будет 19-21, днем — 15-17 градусов мороза. В понедельник ночные температуры ожидаются на уровне 18-20, дневные — 16-18 градусов ниже нуля, снег возможен только ночью.

«Умеренно морозная погода с небольшим снежком и слабым ветром, сохраняется холодная воздушная масса над нами. Идет тенденция на дальнейшее похолодание», — сказала синоптик.

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