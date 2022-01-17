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Наступил самый грустный день 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жителям планеты предстоит пережить «самый грустный день» — так называемый Blue Monday в 2022 году пришелся на 17 января.

Психолог Клифф Арнал из Кардиффского университета в 2005 году вывел формулу, согласно которой самым грустным и депрессивным днем в году является третий понедельник января. В его формуле сочетаются психологические, экономические и даже метеорологические показатели.

Среди негативных факторов специалист указывает короткий день и низкий уровень солнечной энергии, осознание несоблюдения новогодних обещаний самому себе, близость первых выплат по кредитам, взятым на праздничные покупки.

Несмотря на то, что формулу признали псевдонаучной, некоторые специалисты отмечают рациональное зерно «голубого понедельника» — значительное количество граждан по всему миру в этот период испытывают упадок настроения после праздников.

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Отношения #Психо #Здоровье
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