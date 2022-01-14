Найден способ спасти ледник «Судного дня»

Специалисты могут физически стабилизировать щиты гигантского ледника Туэйтс в Западной Антарктиде, чтобы предотвратить его обрушение, заявил гляциолог и профессор Арктического центра Лапландского университета в Финляндии Джон Мур.

Ученый полагает, что это можно сделать несколькими способами. Так, можно намыть обширные подводные насыпи вдоль морского побережья, чтобы исключить дальнейшее разрушение морской водой выступающей части ледника, пишет издание MIT Technology Review.

Еще один вариант — организация на подступах к леднику искусственных островов, затрудняющих доступ теплых вод. Наконец, можно пробурить и закрепить отдельные части ледника. Однако все эти способы потребуют внушительного бюджета — минимум несколько миллиардов долларов.

В качестве более дешевой альтернативы рассматривается вариант создания завесы из гибких листов, закрепленных на морском дне. Она сможет удерживать теплую воду. Над отдельными частями ледника также можно разместить изолирующий или отражающий материал.

Ледник Туэйтса получил в СМИ прозвище ледника «Судного дня», так как ученые предсказывают его полное обрушение в океан в течение пяти лет. В результате это может вызвать катастрофическое повышение глобального уровня моря на 0,6 метра.