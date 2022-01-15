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В церкви, купели, из-под крана: когда и где набирать крещенскую воду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Праздник Крещения дарует верующим почитаемую святыню — освященную воду. Набрать святой воды могут все желающие. Как и когда правильно набирать крещенскую воду, Sibnet.ru рассказал священник, председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий Сальников.

Святой Иоанн крестил Иисуса Христа в реке Иордан около 2 тысяч лет назад. На Христа сошел Святой Дух в образе голубя. Бог даровал человеку возможность получить благодать, в том числе через освященную воду.

«Такая вода называется агиазмой, то есть святыней. Обращаться нужно с ней как со святыней. Мы веруем, что вода освящается божественной силой, которая называется благодатью. Когда воду употребляем с верой и молитвой мы этой божественной силой и освещаемся, и укрепляемся», — сказал отец Димитрий.

Когда набирают крещенскую воду в церкви

Священники освящают воду два дня — в Крещенский сочельник 18 января и в само Крещение (Богоявление) 19 января. Вода в оба дня одинаково святая, хотя некоторые православные считают, что более поздняя «сильнее».

«В сочельник воду освящают в более ограниченном количестве. Поэтому верующие стараются прийти за водой после освящения, которое бывает после праздничной божественной литургии рано утром в Крещение», — сказал священник.

Обычно верующие приходят на праздничную службу, выходят со священниками перед храмом, молятся, затем после освящения воды ее начинают раздавать.

«Есть одна дурная привычка — некоторым людям кажется, что им не хватит, и ломятся пораньше. На самом деле можно спокойно подходить за водой в течении всего дня 19 и 20 января после Крещения. Всем людям, кому необходима святая вода, этого времени хватит», — уверил собеседник.

Он добавил, что необязательно набирать святой воды с запасом. По мере убывания можно добавлять в сосуд со святыней обычную чистую воду, в результате она будет освящаться.

Где еще берут крещенскую воду

Воду освящают не только в храмах, но и в крещенских купелях, которые организуют в этот праздник. Но протоиерей Димитрий Сальников не советует набирать воду в купели или рядом с ней, так как вода в реке или озере не самая чистая.

Бытует мнение, что в Крещение вся вода становится святой, и можно просто набрать из крана. На самом деле это лишь современное поверье.

«За всю воду, которая идет из крана, я ответственность на себя взять не смогу. А вот за ту воду, которая освящается в церкви особым чином, с особыми молитвами, за эту освященную воду готов поручиться. Что течет и капает из водопровода, не могу за это сказать», — прокомментировал священник.

Он добавил, что верующему человеку важно бывать в храме и участвовать во всем, что там происходит. Особенно это касается таких важных праздников. Поэтому никакого смысла набирать воду из-за под крана нет.

«Когда человек несет труд, ему надо оторваться от дивана и пойти, и Господь видит этот труд и видит, когда человек идет ему навстречу. А если он человек пошел в ванну и открыл кран, он никаких трудов не понесет, вряд ли будет духовная польза», — сказал отец Димитрий. 

Как правильно хранить святую воду

Хранить крещенскую воду, по словам батюшки, надо в темном месте, желательно поближе к иконам. Лучше не пить из бутылки или банки, а отливать в отдельную чашку.

«Люди, которые стараются жить по-христиански и с благоговением относятся ко всякой святыне, крещенская вода у таких людей не портится. Они в течении всего года ее пьют и укрепляются духовно и телесно», — отметил священник.

Бывает, что святая вода портится. В этом случае ее разрешается вылить, однако в особое место, куда не наступает нога человека. Например, это может быть проточная река или горшок с цветком на подоконнике.

По правилам, святую воду надо обязательно выпивать или использовать к следующему Крещению. А затем набирать свежей воды в храме. И так каждый год.

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Drronum

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