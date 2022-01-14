Первый робот‑сварщик начал работать в «Норникеле»

Первый японский робот-сварщик начал работать на заводе строительных материалов, входящего в состав Норильского обеспечивающего комплекса, сообщает пресс-служба «Норникеля».

В Норильске сегодня реализуется сразу несколько крупных строительных проектов, что требует от завода повышения производительности и качества продукции. Помочь в этом призван японский промышленный робот Kawasaki. Норильск стал самой северной точкой России, где внедрена роботизированная сварка.

Конструкция состоит из трех роботов, двух сварочников и позиционера. Позиционер разделяет для безопасности зоны работы робота и человека и оберегает оператора от слепящих искр сварки.

Два наклонных стола вращаются в горизонтальной плоскости и позволяют повернуть деталь в удобное положение, что увеличивает производительность и скорость и улучшает качество шва. Эффект от применения робота — увеличение производительности примерно в три раза.

«Программа задается автоматически. Чтобы ее написать, не нужен специальный программист. Достаточно либо сварщика, либо человека, который уже имеет опыт работы со станками с числовым программным управлением, плазмой, лазером. После того как вы один раз прописали алгоритм действий, запускаете повтор, и робот варит раз за разом», — рассказал инженер компании FAM-Robotics Александр Названов.

С появлением робота рабочий процесс сварщика стал безопаснее и экологичнее. Специалист управляет механизмом на расстоянии, а робот автоматически отключается, когда в рабочую зону заходит посторонний. Если робот покажет себя хорошо, то количество ему подобных на производстве увеличится.