Valve отменила крупный турнир по Dota 2 из‑за пандемии

Ситуация с пандемией вынудила Valve отменить первый мейджор 2022 года по игре Dota 2. Предполагается, что «пропущенные» командами DPC-очки будут распределены на следующих турнирах, проведение которых запланировано весной и летом.

«Обнаружение и распространение новых штаммов COVID-19 и, как следствие, увеличение ограничений на поездки сделали невозможным сбор всех квалифицированных команд для участия в турнире по локальной сети.» — сообщается на официальном сайте Valve.

В компании также отметили, что продолжают отслеживать ситуацию с международными поездками в других дисциплинах, при этом не дав комментариев по поводу отмены еще каких-либо соревнований.

Турнир должен был состояться в ближайший месяц, точные даты и организатора еще не объявляли. Аналогичный по значимости турнир по CS:GO IEM Katowice 2022 по-прежнему в планах компании. Он состоится в конце февраля в Польше, к его просмотру будут допущены зрители.