«Королева Красноярска» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира»

Обладательница титула «Королева Красноярска 2020» Дарья Бочарова представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира» в Тайване (Малайзия), сообщает Академия конкурсов красоты.

Бочарова — победительница региональных, всероссийских и международных конкурсов красоты. В 2020 году она получила главный титул в конкурсе красоты «Королева Красноярска».

В октябре 2020 года на всероссийском конкурсе красоты «Самое Красивое Лицо России» в Сочи она получила титул «Миссис Бриллиант России», позднее стала «Мировой красавицей World Beauty-2020».

Конкурсантке 34 лет, ее рост — 174 сантиметров. Дарья Бочарова замужем, у нее двое детей — 7 и 12 лет. В качестве хобби участница моделинг, съемки в кино, сноуборд, спорт, фото и бизнес. Конкус «Мисс Азия Мира» проходит в начале лета.