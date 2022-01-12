Фильм про обмен телами бурята и русского покажут в Улан-Удэ

Новый бурятский фильм «Би-русский» покажут 3 февраля в кинотеатрах Улан-Удэ, в основе картины сюжет про обмен телами бурята и русского, сообщают авторы картины.

История фильма началась в 2015 году, когда в голову Евгения Цына пришла идея снять фильм про обмен телами. Идея же фильма «Би-русский» («Я-русский») состоит в том, что телами меняются два молодых человека разной национальности. Главного героя в фильме играет непрофессиональный актер Баир Цыдыпов.

По сюжету в вузе учатся бурят, потомок шамана, «ботаник» Цырен и Рома — русский, красавец, «качок», считающий, что буряты глупее его. А Цырен, доказывая обратное, бесит его. Рома постоянно задирает Цырена.

И вот однажды на экскурсии в Дацане, происходит очередная потасовка между молодыми людьми. Будда все это видит и, решая вмешаться в их судьбу, переселяет их души.





«Фильм учит тому, что нет плохих наций. Он говорит, что все мы должны жить во взаимопонимании, любви и уважении друг к другу», — описывают картину авторы.