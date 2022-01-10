Пуночку впервые за 25 лет заметили в «Шушенском бору»

Птицу пуночку заметили на береговой зоне Майнского водохранилища впервые за 25 лет наблюдений, сообщает «Шушенский бор».

Старшему государственному инспектору Сергею Чумакову удалось запечатлеть на камеру пуночку. Птицу явно привлек участок, оголенный от снега, где она активно собирала семена.

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Пуночка, или снежный подорожник (Plectrophenax nivalis) — кругополярная птица из семейства подорожниковых (Calcariidae), гнездящаяся в области тундр Старого и Нового Света. В арктических поселках пуночки — аналоги воробьев, там они наиболее обычны или даже многочисленны.

«Чудом удалось сделать первые фотофакты этой птицы, после чего пуночка улетела на противоположный берег» — рассказал Сергей Чумаков.