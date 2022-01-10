НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Пуночку впервые за 25 лет заметили в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
667 0
Фото: © Сергей Чумаков

Птицу пуночку заметили на береговой зоне Майнского водохранилища впервые за 25 лет наблюдений, сообщает «Шушенский бор».

Старшему государственному инспектору Сергею Чумакову удалось запечатлеть на камеру пуночку. Птицу явно привлек участок, оголенный от снега, где она активно собирала семена. 

Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО

Пуночка, или снежный подорожник (Plectrophenax nivalis) — кругополярная птица из семейства подорожниковых (Calcariidae), гнездящаяся в области тундр Старого и Нового Света. В арктических поселках пуночки — аналоги воробьев, там они наиболее обычны или даже многочисленны.

«Чудом удалось сделать первые фотофакты этой птицы, после чего пуночка улетела на противоположный берег» — рассказал Сергей Чумаков.

Еще по теме
Как сделать кормушку для птиц своими руками за пять минут
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Купание тигрицы в снегу попало на видео
Рыбалку выдр засняли в «Шушенском бору»
смотреть все
Красноярск #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Защита мэра Томска Кляйна обжаловала приговор
Объекты метро в Омске запланировали отдать под трамвайную сеть
Вифлеемскую звезду из автомобилей выстроили в Бурятии
Томская полиция объявила в розыск трехлетнюю девочку
Самое популярное
Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
Раскрыт сценарий «молниеносной войны» Украины и России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
77
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
62
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
44
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
37
Пылающий Казахстан, или Хроника бессмысленного бунта
Sibnet.Ru