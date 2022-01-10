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Антициклон принесет морозы в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Антициклон принесет на рабочей неделе в Забайкальский край морозы до 42 градусов, сообщает ведущий синоптик Читинского гидрометцентра Людмила Лескова.

«На предстоящей неделе погоду в Забайкалье будет определять антициклон. В связи с этим ожидается морозная, без существенных осадков, с большим суточным ходом температур погода», — сообщила синоптик.

Наиболее низкая температура ожидается по северным районам, ночью 37-42 градуса мороза, днем 22-27 градусов. На остальной территории ночью 33-38 градусов, местами 25-30 градусов, днем 15-20 градусов, местами 20-25 градусов мороза.

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