Антициклон принесет морозы в Забайкалье

Антициклон принесет на рабочей неделе в Забайкальский край морозы до 42 градусов, сообщает ведущий синоптик Читинского гидрометцентра Людмила Лескова.

«На предстоящей неделе погоду в Забайкалье будет определять антициклон. В связи с этим ожидается морозная, без существенных осадков, с большим суточным ходом температур погода», — сообщила синоптик.

Наиболее низкая температура ожидается по северным районам, ночью 37-42 градуса мороза, днем 22-27 градусов. На остальной территории ночью 33-38 градусов, местами 25-30 градусов, днем 15-20 градусов, местами 20-25 градусов мороза.