Мужчина с двумя детьми пропал на Алтае

Мужчина с двумя детьми восьми и девяти лет уехал на снегоходе в сторону Каракольских озер на Алтае и не вернулся. Их разыскивают спасатели, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Алтай.

По информации спасателей, мужчина отправился в сторону Каракольских озер Чемальского района с детьми в 6.00 (мск).

«Планируемое время возвращения в 13.00 (мск) по настоящее время их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

В поисковой операции задействованы сотрудники и техника от Алтайского поисково-спасательного отряда из Горно-Алтайска, а также из республиканского управления по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС.

Каракольские озера - группа из семи горных озер в живописном месте Горного Алтая. Уникальное природное место пользуется большой популярностью у туристов, однако почти не имеет никакой туристической инфраструктуры.