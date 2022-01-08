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Мужчина с двумя детьми пропал на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужчина с двумя детьми восьми и девяти лет уехал на снегоходе в сторону Каракольских озер на Алтае и не вернулся. Их разыскивают спасатели, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Алтай.

По информации спасателей, мужчина отправился в сторону Каракольских озер Чемальского района с детьми в 6.00 (мск).

«Планируемое время возвращения в 13.00 (мск) по настоящее время их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

В поисковой операции задействованы сотрудники и техника от Алтайского поисково-спасательного отряда из Горно-Алтайска, а также из республиканского управления по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС.

Каракольские озера - группа из семи горных озер в живописном месте Горного Алтая. Уникальное природное место пользуется большой популярностью у туристов, однако почти не имеет никакой туристической инфраструктуры.

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Республика Алтай #ЧП #Происшествия
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