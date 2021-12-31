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Миронов раскритиковал новогодние телешоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Первый канал

Большинство новогодних телешоу вызывают у граждан только скуку и неприязнь, телеканалы могли бы предложить зрителям самим выбирать, что смотреть, заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«С праздничной сеткой вещания и шоу-бизнесом в целом пора что-то делать. Люди все реже смотрят новогодние телешоу, и, похоже, скоро перестанут включать их даже в фоновом режиме. Может, пора дать зрителям право самим выбирать, что смотреть, и голосовать за новогодние программы?» — сказал он.

По его словам, шоу-бизнесу также не хватает прозрачных социальных лифтов и новых молодых коллективов.

«Зрители устали десятилетиями смотреть на одни и те же лица, слушать одни и те же песни и шутки, которые перестали быть смешными лет 20 назад. Нужны новые талантливые артисты, сценаристы и режиссёры, а также прозрачный отбор этих талантов. На длинные новогодние каникулы телеканалы уже много лет подряд ничего не могут предложить лучше советской классики», — отметил Миронов.

В последний день 2020 года канал «Россия-1» смотрели 5,4 миллиона россиян старше четырех лет, или 3,7% населения страны, Первый канал — 5,2 миллиона человек (3,6%). В 2007 рейтинг Первого был — 29,5%, а «России» — 12,4%.

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