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Менеджер пытался дать взятку сотруднику МЧС ради работы иркутского ТЦ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уголовное дело возбуждено в Иркутске из-за попытки дачи взятки сотруднику МЧС, чтобы скрыть нарушения пожарной безопасности в ТЦ «СильверМолл», сообщило в среду СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, менеджер управляющей компании передал сотруднику МЧС взятку в размере 1,5 миллиона рублей и дорогого шампанского. Менеджер просил сотрудника ведомства не направлять в суд собранные материалы о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ «Сильвер молл» и не приостанавливать деятельность торгового комплекса из-за них.

Сотрудник МЧС от взятки отказался. Менеджера задержали и отправили под домашний арест. За дачу взятки должностному лицу ему грозит до 15 лет колонии.

Накануне иркутское управление МЧС сообщало, что «СильверМолл» временно закрыли из-за выявленных нарушений пожарной безопасности.

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