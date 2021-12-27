Похолодание придет в Новосибирск на этой неделе, в четверг температура опустится до 20-градусной отметки, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в ночь на вторник возможен небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается, но ветер усилится до 14 метров в секунду в порывах. Ночью будет 11-13, в пригороде до 16 градусов мороза. Днем — 5-7 градусов ниже нуля.

В среду ожидается умеренный снег, ночью будет 7-9, днем 6-8 градусов холода. Похолодание начнется в четверг: ночью и утром будет 13-15, днем температура опустится до 18-20 градусов мороза.

Какая погода будет в Новосибирске на Новый год, синоптики уточнят чуть позже, но не ожидается не сильных морозов, ни оттепели, сказала Виноградова.