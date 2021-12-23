Шторм повредил мачту тримарана сибирских путешественников

Шторм повредил мачту тримарана экспедиции «По пути русских мореплавателей», которая пересекает Атлантический океан, сообщается на сайте проекта.

«Во время сильного шторма разрушилась передняя нога пирамиды, на которую крепятся мачта и передний стаксель. Мачта в любую минуту может упасть. Полопались крепления на задней балке, которые держат центральный баллон тримарана», — сообщил руководитель экспедиции Евгений Ковалевский.

Путешественники в условиях продолжающегося шторма определили степень критичности поломок судна, провели ревизию еды и воды. Выяснилось, что воды хватит на две недели, еда тоже есть, но подходит к концу запас бензина, поэтому было принято решение идти в дрейфе, с отключенным двигателем.

Путешественники поставили подпорку под мачту во избежание ее падения. Участники экспедиции сооружают временный парус, который позволит дрейфовать в верном направлении. Волны направляют тримаран к берегам Бразилии.

Кругосветная экспедиция «По пути русских мореплавателей» стартовала 1 июля 2021 года. Ей руководят путешественники из Томска и Новосибирска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин. За два года сибиряки планируют совершить первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране, посетив более 40 стран и территорий.