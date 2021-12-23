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Редкую алмазную пыль засняли на фото

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/tishkovets_evgeny

Алмазная пыль повисла в воздухе Москвы, это редкое явление для Центральной России, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сфотографировавший эти «ледяные иглы».

Алмазная пыль — мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в воздухе, ее также называют ледяными иглами. «Обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому его иногда называют также "осадками ясного неба"», — написал Тишковец в Instagram.

В Москве такая пыль появилась в условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха. Она не опасна для людей, но может создавать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов при измерении видимости и нижней кромки облаков.

В отличие от тумана, который она напоминает, пыль образуется из кристаллов льда, а не из воды. Кристаллы появляются при температурной инверсии, когда теплый и более влажный воздух, распространяющийся по высотам, смешивается с холодным воздухом в нижнем пограничном слое.

По словам синоптика, наиболее часто это явление встречается в Антарктике и Арктике, где его можно наблюдать в среднем 316 дней в году.

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Жизнь #Гео #Природа
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