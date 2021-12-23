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Встреча 2022 года Тигра: как украсить дом на удачу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Наступает новый 2022 год Тигра: как встретить праздник и украсить дом, чтобы новый год принес удачу и достаток в семью?

Черный тигр не любит пестроты, суеты, поэтому в новогоднем декоре дома стоит ориентироваться на минимализм. Лучшими цветами станут голубой, синий, серебристый, золотистый, песочный, белый.

Лучше, если украшения на елке будут однотонными, правильных форм — это понравится тигру. Гирлянды также стоит выбирать в одних цветах, например, белые или золотистые. Аккуратнее при встрече года Тигра стоит быть с яркими цветами в украшениях.

Также астрологи советуют избегать анималистичных принтов в интерьере. Хозяин года может расценить изображение шкуры тигра или другого хищника как насилие. Также под запретом в Новый год перья.

Как украсить елку к 2022 году?

С энергетической точки зрения лучшим деревом для Нового года считается пихта. Она дарит атмосферу тепла, уюта, а также исполняет желания, написала в Instagram астролог Наталья Рябец. А вот ель или сосна могут негативно повлиять на энергетику дома, уверена она.

По фэн-шуй есть три важных сектора в доме, которые считаются удачными для установки новогоднего дерева.

Запад — к богатству, новым возможностям в профессиональной сфере. Те, кто мечтают о финансовом благополучии, могут проявить фантазию в украшениях. На елке, установленной на западе, благоприятны яркие гирлянды, красные и синие игрушки, а также свечи.

Юг — к богатству, успехам в работе и учебе. Также в этой части дома елку рекомендуют ставить тем, кто в новом году мечтает об удачных сделках с недвижимостью. Лучше, если украшения будут в теплых тонах, а также металлические.

Юго-запад — совмещает в себе возможности юга и запада. Это место можно украсить свечами и игрушками в красно-желтых тонах.

Какие символы принесут удачу в новом году?

Наступающий 2022 год станет годом черного водяного Тигра. Но, вопреки стереотипам, фигурками этого своенравного животного в новогоднем украшении дома лучше не злоупотреблять.

«Символы и фигурки Тигра будут привлекать в жизнь суету и избыток энергии. Друг Тигра — Свинья. Статуэтки и символы приветствуются, они будут оберегать от негативной энергии и приносить благополучие в жизнь», — посоветовала астролог Рябец.

Враг Тигра – это Бык, поэтому изображений этого животного в новогоднем оформлении жилья лучше избегать.

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Зима #Новый год #Праздник #Оракул
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