Интерактивное ТВ оказалось недооцененным

Популярность умных телевизоров среди пользователей растет, однако некоторые привычно подключают к устройству цифровые приставки с антенной или кабель, даже не догадываясь о плюсах интерактивного ТВ.



А тем временем, как отмечают эксперты Samsung, телевизор с поддержкой технологии Smart TV обеспечивает доступ к множеству сервисов — Netflix, YouTube, другим подобным и платформам интерактивного телевидения. И для этого не требуется прокладывать в квартиру провода или устанавливать антенну. Достаточно интернета по Wi-Fi или по кабелю от роутера внутри домашней сети.

В плюсах интерактивного ТВ, кроме доступа к сотням каналов и киноколлекциям, мобильность — его можно подключить к любому устройству с интернетом и смотреть контент с компьютера, ноутбука, планшета и даже смартфона. Например, приложение Wink с интерактивным телевидением от Ростелекома может быть доступно на пяти устройствах одновременно — и на всех этих устройствах будут доступны подключенные на один аккаунт услуги и подписки.

Еще одним плюсом можно назвать максимально комфортный просмотр — фильмы, сериалы и даже целые каналы можно смотреть с любого места, ставить на паузу и перематывать назад. Фактически, пользователь начинает активно управлять просмотром и перестает быть пассивным потребителем контента.

Наконец, весь контент интерактивного телевидения имеет цифровое качество — зачастую в разрешении HD и даже 4K, а сами услуги гибко настраиваются.