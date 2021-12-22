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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Интерактивное ТВ оказалось недооцененным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Популярность умных телевизоров среди пользователей растет, однако некоторые привычно подключают к устройству цифровые приставки с антенной или кабель, даже не догадываясь о плюсах интерактивного ТВ.

А тем временем, как отмечают эксперты Samsung, телевизор с поддержкой технологии Smart TV обеспечивает доступ к множеству сервисов — Netflix, YouTube, другим подобным и платформам интерактивного телевидения. И для этого не требуется прокладывать в квартиру провода или устанавливать антенну. Достаточно интернета по Wi-Fi или по кабелю от роутера внутри домашней сети.

В плюсах интерактивного ТВ, кроме доступа к сотням каналов и киноколлекциям, мобильность — его можно подключить к любому устройству с интернетом и смотреть контент с компьютера, ноутбука, планшета и даже смартфона. Например, приложение Wink с интерактивным телевидением от  Ростелекома может быть доступно на пяти устройствах одновременно — и на всех этих устройствах будут доступны подключенные на один аккаунт услуги и подписки.

Еще одним плюсом можно назвать максимально комфортный просмотр — фильмы, сериалы и даже целые каналы можно смотреть с любого места, ставить на паузу и перематывать назад. Фактически, пользователь начинает активно управлять просмотром и перестает быть пассивным потребителем контента.

Наконец, весь контент интерактивного телевидения имеет цифровое качество — зачастую в разрешении HD и даже 4K, а сами услуги гибко настраиваются. 

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Новости #ТВ #Оборудование #Гаджеты
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