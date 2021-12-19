НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия займется захоронением углекислого газа

Источник:
ТАСС
381 0
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Новая отрасль, сопоставимая по масштабам с нефтянкой, может возникнуть в России — услуги по улавливанию, транспортировке и захоронению в нефтегазовый пласт углерода, который является основным парниковым газом, сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Потенциально эта отрасль может стать очень крупной по своим размерам, сопоставимой с нефтяной»,— цитирует ТАСС Дюкова. По его словам, если мы ставим перед собой задачу по декарбонизации нашей экономики, то без проектов улавливания и захоронения углекислого газа не решить не решить.

«Занимаясь только энергоэффективностью и переходя на возобновляемые источники энергии, высаживая леса, мы эту задачу не решим», — отметил Дюков. Он добавил, что эта отрасль будет очень важна для металлургов, энергетиков, производителей удобрений и цемента, которые имеют очень высокий углеродный след и при ужесточении ограничений в мире могут остаться без рынков для сбыта продукции.

«Газпром нефть» уже начала прорабатывать пилотный проект в Оренбургской области мощностью 1 миллиона тонн и планирует вложить в него 30 миллиардов рублей.

Еще по теме
Канцлер Австрии заступился за «Северный поток» и Россию
Робот будет искать утечки газа на месторождении в Приангарье
Экологическая модернизация Омского НПЗ получила высокую оценку
Европа израсходовала рекордные запасы газа
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
КамАЗ врезался в автобус с пассажирами в Красноярском крае
Кирпич и гранит: что скрывает дом‑легенда в центре Новосибирска
Санврачи назвали самые полезные конфеты в новогоднем подарке
Цены на услуги Деда Мороза сравнили в Сибири
Самое популярное
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Популярный клон DOTA закроется
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
Россия займется захоронением углекислого газа
Порнография оказалась крайне противоречивым явлением
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
68
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
40
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
32
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
32
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
23
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
Sibnet.Ru