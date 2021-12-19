Россия займется захоронением углекислого газа

Новая отрасль, сопоставимая по масштабам с нефтянкой, может возникнуть в России — услуги по улавливанию, транспортировке и захоронению в нефтегазовый пласт углерода, который является основным парниковым газом, сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Потенциально эта отрасль может стать очень крупной по своим размерам, сопоставимой с нефтяной»,— цитирует ТАСС Дюкова. По его словам, если мы ставим перед собой задачу по декарбонизации нашей экономики, то без проектов улавливания и захоронения углекислого газа не решить не решить.

«Занимаясь только энергоэффективностью и переходя на возобновляемые источники энергии, высаживая леса, мы эту задачу не решим», — отметил Дюков. Он добавил, что эта отрасль будет очень важна для металлургов, энергетиков, производителей удобрений и цемента, которые имеют очень высокий углеродный след и при ужесточении ограничений в мире могут остаться без рынков для сбыта продукции.

«Газпром нефть» уже начала прорабатывать пилотный проект в Оренбургской области мощностью 1 миллиона тонн и планирует вложить в него 30 миллиардов рублей.