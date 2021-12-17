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Глава МЧС заявил о «прямом пути к беде» на «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС РФ

Постоянный честный мониторинг концентрации метана должен быть на шахтах с его высоким содержанием, иначе — «это прямой путь к беде», заявил врио министра МЧС Александр Чуприян.

«Там, где технологические процессы связаны с риском, абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина», — сказал Чуприян в интервью РБК.

Он напомнил, что на опасных производствах, например в угольных шахтах с высокой концентрацией метана, существует целый набор приборов объективного контроля.

«И если люди сами их выключают, либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим? Это прямой путь к беде, к чрезвычайной ситуации», — ответил глава ведомства.

Он также сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке. «Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса — от рядовых исполнителей до руководства — должны это осознавать», — подчеркнул врио министра.

Взрыв метана на «Листвяжной» произошел 25 ноября, погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. В первые дни задержали директора шахты, его зама, мастера участка и двух инспекторов Ростехнадзора. 15 декабря арестованы владелец компании «СДС-Уголь» миллионер Михаил Федяев и другие руководители холдинга.

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Кузбасс #ЧП #Громкое дело #Промзона
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Plaguer

О чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..

Muzykant

Где увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.

Muzykant

Бред коронобесия уже зашкаливает.

korvinsS

А как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...
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