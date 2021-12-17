Глава МЧС заявил о «прямом пути к беде» на «Листвяжной»

Постоянный честный мониторинг концентрации метана должен быть на шахтах с его высоким содержанием, иначе — «это прямой путь к беде», заявил врио министра МЧС Александр Чуприян.

«Там, где технологические процессы связаны с риском, абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина», — сказал Чуприян в интервью РБК.

Он напомнил, что на опасных производствах, например в угольных шахтах с высокой концентрацией метана, существует целый набор приборов объективного контроля.

«И если люди сами их выключают, либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим? Это прямой путь к беде, к чрезвычайной ситуации», — ответил глава ведомства.

Он также сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке. «Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса — от рядовых исполнителей до руководства — должны это осознавать», — подчеркнул врио министра.

Взрыв метана на «Листвяжной» произошел 25 ноября, погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. В первые дни задержали директора шахты, его зама, мастера участка и двух инспекторов Ростехнадзора. 15 декабря арестованы владелец компании «СДС-Уголь» миллионер Михаил Федяев и другие руководители холдинга.