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Экспедиция сибиряков начала пересекать Атлантический океан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © сайт экспедиции

Экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей» начала пересекать Атлантический океан от Кабо-Верде до Бразилии, путешествие займет 1,5-2 месяца.

Сибиряки прибыли в Кабо-Верде в конце октября. Оказавшись в последней точке маршрута перед броском через Атлантику, члены экипажа занялись диагностикой и модернизацией судна, теперь они продолжают путь, сообщается на сайте экспедиции.

«Тримаран существенно укреплен и модернизирован. Укрепили основные балки, заменили множество соединительных узлов, усилили устойчивость аутригеров на волнах, упрочнили рулевое устройство и изготовили дополнительное в запас», — рассказал руководитель экспедиции Евгений Ковалевский.

К команде присоединился третий член экипажа Роман Гаражиев — опытный путешественник, инструктор по туризму из Москвы.

«Океан манит меня с тех самых пор, как я побывал на краю Мира, мысе Игольный, в окрестностях городка Агульхас, ЮАР, месте слияния Индийского и Атлантического океанов. Это сильное место, там я понял, что меня непреодолимо тянет в океан и что хочу вернуться в это место и пройти его под парусом, — это моя мечта. Думаю, Трансатлантика на парусном надувном катамаране, в компании бывалых путешественников самое то, что нужно для подготовки к исполнению моей мечты», — рассказал Гаражиев.

В Атлантическом океане путешественников ждут встречные ветра, волны до 5-6 метров. Экипаж будет ежедневно передавать информацию в Береговой центр экспедиции по спутниковому телефону.

Кругосветная экспедиция «По пути русских мореплавателей» стартовала 1 июля. Ей руководят путешественники из Омска и Новосибирска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин. За два года сибиряки намерены совершить первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране, посетив более 40 стран и территорий.

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