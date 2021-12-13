Россия признает иностранные вакцины от коронавируса

Российские власти признаю иностранные прививки от коронавируса, прошедшие вакцинацию такими препаратами граждане смогут получить QR-коды, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, Россия также продолжает переговоры с Евросоюзом о взаимном признании прививочных сертификатов. Если они увенчаются успехом, иностранные паспорта вакцинации станут равноценными с российскими, пишет «Интерфакс».

Всемирная организация здравоохранения ранее приостановила одобрение «Спутника V» после осмотра четырех производственных площадок. Так, к одной линии у международных экспертов возникли вопросы.

При этом Москва считает, что одобрение самой популярной российской вакцины от коронавируса со стороны международных структур затягивается по политическим причинам.