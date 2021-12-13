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Россия признает иностранные вакцины от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Peru

Российские власти признаю иностранные прививки от коронавируса, прошедшие вакцинацию такими препаратами граждане смогут получить QR-коды, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, Россия также продолжает переговоры с Евросоюзом о взаимном признании прививочных сертификатов. Если они увенчаются успехом, иностранные паспорта вакцинации станут равноценными с российскими, пишет «Интерфакс».

Всемирная организация здравоохранения ранее приостановила одобрение «Спутника V» после осмотра четырех производственных площадок. Так, к одной линии у международных экспертов возникли вопросы.

При этом Москва считает, что одобрение самой популярной российской вакцины от коронавируса со стороны международных структур затягивается по политическим причинам.

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Топ комментариев

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

Nik3316

судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...

BETEPAH86

Да, да, да. И снесённые тысячи домов после ветерка тому подтверждение.
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