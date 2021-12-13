Красноярец в поисках закладки сорвался с обрыва и умер

Парень ночью пьяный искал закладку наркотиков и упал с обрыва на улице Академгородок в Красноярске у мер, сообщает СУ СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что ночью в пятницу 21-летний мужчина выпил алкоголь с приятелями, в интернете купил наркотики с указанием взять его на участке местности, расположенном по улице Академгородок в Красноярске.

Во время поиска наркотиков мужчина сорвался с обрыва и упал вниз. От полученных при падении травм он умер на месте.

Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.