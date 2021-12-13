НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Красноярец в поисках закладки сорвался с обрыва и умер

Источник:
Sibnet.ru
565 1
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Парень ночью пьяный искал закладку наркотиков и упал с обрыва на улице Академгородок в Красноярске у мер, сообщает СУ СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что ночью в пятницу 21-летний мужчина выпил алкоголь с приятелями, в интернете купил наркотики с указанием взять его на участке местности, расположенном по улице Академгородок в Красноярске.

Во время поиска наркотиков мужчина сорвался с обрыва и упал вниз. От полученных при падении травм он умер на месте.

Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще по теме
Взрыв прогремел в Серпуховском женском монастыре
Четверо пострадали в ДТП с автобусом на Алтае
Спасатели подняли тело последнего погибшего в «Листвяжной»
Трое пострадали при пожаре в лаборатории завода в Норильске
смотреть все
Красноярск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новогодние корпоративы запретили в Республике Алтай
Томичи начали сбор подписей к Путину за Кляйна
Красноярец в поисках закладки сорвался с обрыва и умер
Иркутские заключенные сделают контейнеры для раздельного сбора мусора
Самое популярное
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
BadComedian высмеял Фонд кино за требование денег с военного фильма
Windows 11 замедлила накопители SSD
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, как подрабатывал частным извозом в 1990-е годы
38
Признание Крыма частью России назвали неизбежным
27
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
27
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
25
Кремль исключил воссоздание СССР
Sibnet.Ru