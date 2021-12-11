Омич стал угонщиком из-за расставания с девушкой

Житель Омска после расставания со своей девушкой совершил серию угонов машин, сообщается на сайте регионального главка МВД.

23-летний мужчина угнал четыре машины в Советском и Центральном округах города. При этом обычно он просто ходил по городу в поисках автомобиля, а после угона какое-то время катался по Омску, затем бросал машину.

«По всем эпизодам преступной деятельности молодой человек пояснял, что просто проходил мимо и садился за руль в состоянии опьянения, чтобы покататься по городу. Таким образом, с его слов, он пытался заглушить душевную боль после расставания с девушкой», — говорится в сообщении.

Кражи машин осуществлялись в течение двух недель. Обычно злоумышленник угонял машины с оставленными ключами в замке зажигания. Дожидаясь, пока владельцы автомобилей отойдут, омич садился в салон и скрывался с места.