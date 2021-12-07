Новые турникеты поставили на «Речном вокзале» впервые с 70-х годов

Фото: © Новосибирский метрополитен
Новые турникеты установили на станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске, предыдущие изготовили в 1973 году, сообщила во вторник пресс-служба Новосибирского метрополитена.
«Для увеличения пропускной способности прохода пассажиров к поездам метро на станции "Речной вокзал" осуществляется расширение линейки турникетов с увеличением количества проходов. Вместо старых турникетов 1973 года выпуска устанавливаются новые современные турникеты», — говорится в сообщении.
Всего новых турникетов будет 26. На одном из выходов они начнут работу до Нового года.
К нововведениям метрополитен подтолкнула ситуация на День Победы, когда на Речном вокзале собралась толпа желающих посмотреть на салют на Михайловской набережной.
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