Конструкция и уход: выбираем зимние дворники

Зимой в лобовое стекло автомобиля летит то снег, то грязь с подтаявшей дороги или оно покрывается коркой льда после перепада температур. Автоэксперты рассказали, чем отличаются конструкции дворников, как выбрать стеклоочистители и как ухаживать за ними зимой.

Дворники делятся на каркасные, бескаркасные и гибридные. Каркасные щетки первого типа закреплены на каркасе с шарнирными соединениями. Преимущества каркасной конструкции в том, что щетки обладают отличными прижимными качествами, а также их можно приобрести по доступной цене.

К недостаткам можно отнести устаревший дизайн дворников, необходимость использовать специальные зимние щетки стеклоочистителя с чехлом, а также расшатывание шарнирных соединений, что отрицательно сказывается на эффективности очищения, сообщила Sibnet.ru пресс-служба «Авито».

Бескаркасные дворники представляют собой конструкцию из резинового корпуса с металлической пластиной внутри и боковыми пластиковыми заглушками. Такие щетки лучше справляются с очищением стекла в зимнее время и обладают хорошей аэродинамикой.

Владельцы бескаркасных дворников могут самостоятельно заменить ленту стеклоочистителя, что дешевле, чем полностью обновить щетку. Единственный минус такого типа — недостаточно плотное прилегание к стеклу в середине щетки.

Фото: © Sibnet.ru

Гибридные щетки сочетают в себе элементы каркасной и бескаркасной конструкции — они отлично прилегают к стеклу, имеют хорошие аэродинамические свойства и современный дизайн. Но такие дворники стоят дороже, чем представители других типов.

«Эксклюзивный вариант — стеклоочистители с подогревом. По факту, это технологически модернизированные бескаркасные дворники. В корпус стеклоочистителя встроен эластичный нагревательный элемент. Он нагревает пластину, которая передает тепло полотну. Такой процесс эффективно противостоит образованию наледи и сохраняет податливость конструкции при любой температуре», — добавил технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Зимние дворники

Среди зимних стеклоочистителей объективно лидерами выступают гибридные и бескаркасные модели. Они оснащены дополнительным защитным каркасом-чехлом, который изготавливают из морозостойкого пластика или резины.

Такой чехол защищает от обледенения и повреждения рабочих элементов, поэтому дворники не примерзают к стеклу и беспрепятственно удаляют загрязнения и снег с него.

Эти дворники имеют оптимизированный для низких температур состав резины и профиль резинового элемента, уменьшающий намерзание льда.

Как выбрать дворники

При выборе дворников следует обратить на тип конструкции, длину щетки и тип крепления дворников, а также на год выпуска — слишком старые модели могут быть непригодны для использования..

По данным «Авито», каркасные щетки обычно самые дешевые, а дороже всего обойдется покупка гибридных вариантов.

Рузанов посоветовал купить два комплекта — один для зимы, второй для лета. «Все дело в том, что зимние версии не справляются в условиях жары, а летние плохо себя показывают зимой. Они быстрее изнашиваются, приходится менять чуть ли не каждый сезон. Имея два хороших комплекта, вы на несколько сезонов забудете о покупке новых стеклоочистителей», — отметил эксперт.

Американская владелица ранчо Мэри Андерсон во время поездки на трамвае в ненастный день зимой 1902 года заметила, что вагоновожатый ничего не видит из-за снега и дождя. Она наняла конструктора, который смог создать эффективное устройство — резиновую щетку, которая управлялась рычагом из салона авто. Патент был получен в 1903 году, в 1922 году Cadillac начала устанавливать стеклоочистители конструкции Андерсон на все машины.

Как часто надо менять дворники

В среднем срок службы дворников составляет полгода — год. Но дворники надо менять, если они перестали справляться с очисткой стекла (а это заметно на глаз), оставляют разводы и слишком шумно двигаются.

«Особенно если речь об осенне-зимнем периоде с долгими сумерками, дождем, туманами, ливневыми снегопадами и грязью на дорогах. Безопасность — превыше всего, а она серьезно зависит от показателя видимости», — прокомментировал Рузанов.

Как продлить жизнь дворников зимой

Если дворник примерз к стеклу, не надо пытаться оторвать резиновую ленту — это может привести к поломке устройства. Рекомендуется нагреть печкой салон автомобиля, в результате чего начнет таять лед и на лобовом стекле.

Также автоэксперты «Авито» посоветовали приобрести специальный спрей, который наносят на примерзшие участки для более быстрого «отлипания» щеток от стекла.

«Точно не стоит отбивать лед ударами щетки по стеклу. Часто в такой ситуации ломаются пластиковые заглушки бескаркасных щеток, так как пластик становится хрупким на морозе», — отметил техник из FIT SERVICE.

Можно обработать лобовое стекло специальным водооталкивающим покрытием, оно предотвращает скопление большого количества снега и воды, а также облегчает работу щеток.

Не следует включать дворники на заледеневшем стекле — это приведет к преждевременному износу.

Также не рекомендуется смешивать в бачке омывателя моющую жидкость для летнего и зимнего периодов — это может привести к обмерзанию стекла и резинок щетки.