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Синоптики опубликовали прогноз погоды в Туве на декабрь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Синоптики составили прогноз на декабрь в Туве, месяц будет теплым, морозы ожидаются только по ночам, выпадет небольшой снег в начале месяца, сообщает ГО И ЧС по Республике.

По данным гидрометеорологического центра, в декабре средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы на 2 градуса, месячное количество осадков больше нормы.

С 3 по 8 декабря в первой половине периода местами выпадет небольшой снег. Во второй половине периода без существенных осадков.

Температура воздуха ночью в начале периода составит 25-30 градусов мороза, местами 15-20 градусов мороза. В середине и конце периода она составит 22-27 градусов, местами 12-17 градусов. Температура воздуха днем будет 10-15 градусов мороза, местами 2-7 градусов.

При похолодании повышаются риски возникновения возгораний. Жители частных и многоквартирных домов начинают обогревать себя и свои жилища всеми возможными способами – усиленно топятся печи, включаются обогреватели. Гражданам надо быть предельно осторожными с огнем и пожароопасными предметами.

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Республика Тува #Гео
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