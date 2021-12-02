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Ученые восстановят данные о древних землетрясениях на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Травертины на Алтае
Травертины на Алтае
Фото: © предоставлено Евгением Деевым

Новосибирские ученые датируют определенные породы на Алтае, и выяснят историю древних землетрясений на Алтае, сообщает пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.

Группа ведущего научного сотрудника лаборатории геодинамики и палеомагнетизма ИНГГ СО РАН Евгения Деева занимается изучением древних землетрясений и датирует их возраст. Для этого ученые исследуют травертины – карбонаты, которые образуются в местах, где на поверхность выходят подземные воды. В частности, такие породы встречаются на Алтае.

Датируя карбонаты, ученые дополняют палеосейсмическую летопись. Зная историю землетрясений, специалисты могут определить интервал повторяемости землетрясений, оценить длительный сейсмический режим конкретной территории. Все это необходимо учитывать при строительстве различных крупных объектов – например, газопроводов или электростанций.

Специалисты отобрали образцы травертинов из шести точек вдоль активных разломов на территории Чуйской и Курайской впадин. Именно с этой зоной связано Чуйское землетрясение с магнитудой 7.3, произошедшее 27 сентября 2003 года.

Было установлено, что травертины с возрастами 1,3 тысячи лет, 4,9 тысячи лет и 6,3 тысячи лет образовались как следствие сильных палеоземлетрясений с магнитудами 6.5–6.9. Возраст травертинов в 11 тысяч лет попадает в пределы сейсмически активного интервала (8, 5–16 тысяч лет назад).

Травертины возрастом 123 тысяч лет сформировались при сейсмогенных движениях по разломам, спровоцированных снятием ледниковой нагрузки среднеплейстоценового оледенения. Травертины возрастом около 400 тысяч лет маркируют сейсмогенные смещения в пик кайнозойского орогенеза – в это время происходила основная фаза роста Алтайских гор.

Следующий этап работ по проекту – выявление особенностей древнего климата. Для этого ученые планируют датировать травертины другого типа, с иными изотопными характеристиками – например, из долины реки Бии (северо-восток Алтая).

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Алтайский край #Наука
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ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
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