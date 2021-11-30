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Коновалов отучится в Генштабе Минобороны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/konovalov_khakasia19

Глава Хакасии Валентин Коновалов в свой день рождения отправился в командировку Москву для обучения при Генштабе Минобороны России, сообщается на сайте правительства региона.

30 ноября Коновалову исполнилось 34 года. В этот день в Москве у него запланирован ряд рабочих встреч в федеральных министерствах и ведомствах по вопросам социально-экономического развития региона, в частности, подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Хакасии и АО «Корпорация Туризм. РФ».

Коновалов также пройдет десятидневное обучение при Генштабе Минобороны России по программе обучения глав субъектов страны.

Как ранее сообщали в Минобороны, что губернаторам предстоит освоить «минимальные азы» управления регионом в момент мобилизации на случай войны: при этом речь идет исключительно о теоретической подготовке.

Коновалов не служил в армии. Его пытались обвинить в уклонении от армии. Он сообщил, что полиция никогда не объявляла его в розыск, а в отношении него не возбуждалось никаких уголовных дел. 


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