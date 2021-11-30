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Россияне назвали критерии социальной успешности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Доход, престижная работа, уровень образования — такие факторы успеха назвали россияне в опросе Ромира. При этом почти половина опрошенных назвали себя успешными.

По данным Ромир, 47% россиян считают себя в той или иной мере успешными людьми. Среди молодежи от 18 до 24 лет наибольшая доля точно уверенных в своей успешности – 14%. Значительная часть тех, кто считает себя «скорее успешным, чем нет», отмечена в группе 25 – 34 года (42%) и 35 – 44 года (40%). Среди старшего поколения наибольшая часть сомневающихся или уверенных в своей неуспешности – 56%.

Говоря об успешности, люди в основном отталкиваются от следующих критериев: уровень дохода (32%), престижная работа (21%) и уровень образования (19%). По результатам исследования, больше всего на доход внимание обращают люди в возрасте от 25 до 34 лет (38%). В контексте успешности наименьшее значение доход имеет для людей старше 60 лет (24%).

Уровень образования в качестве критерия успешности больше всего ценится возрастной группой 60+ и молодежью до 24 лет, причем среди последних этот критерий занял второе место по значимости.

Также ранжирование критериев меняется от уровня доходов. Чем выше доход, тем более значимым становится уровень образования как критерий успешности. Среди тех россиян, уровень доходов которых до 50 тысяч рублей в месяц, уровень образования третий по значимости критерий и составляет 18%. В группе с доходом от 50 до 100 тысяч рублей 24% отметили этот критерий, тогда как престижную работу — лишь 17%.

«Успех напрямую коррелирует с ощущением счастья людей. И если первые два критерия успешности – доход и престижная работа – отвечают нашим базовым потребностям, то рост значимости образования, особенно среди молодежи, говорит о трансформации в обществе. Мир так быстро меняется, что теперь для успеха учиться нам приходится постоянно», – прокомментировал результаты исследования доктор социологических наук, президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин.

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