Как не убить мотор: главные ошибки при выборе масла

Замена моторного масла — процедура, с которой сталкивается каждый автовладелец. Некачественный расходник приведет к неизбежной поломке двигателя или его деталей. О главных ошибках при подборе масла и значении «правильных» фильтров рассказал директор филиала «Акира Оил» в Новосибирске Сергей Бунин.

Не следовать рекомендации завода

Каждый автопроизводитель специально готовит сервисный документ (мануал), в котором указывает рекомендуемые вязкости, спецификации жидкостей и смазок к данному автомобилю. Научно-исследовательские институты и лаборатории при крупных нефтехимических заводах работают в тесной связке с производителями автомобилей и новые разработки в моторных маслах, смазках, технических жидкостях — это плод их совместных усилий.

Именно поэтому при выборе моторного масла нужно ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля, а не на советы различных доморощенных специалистов. Для японских автомобилей лучшим выбором будет масло или техническая жидкость именно японских производителей, например, брендов Idemitsu и Autobacs.

Масло старых спецификаций допустимо заливать в старые автомобили. Но новые машины с маленьким пробегом нуждаются только в качественных моторных автомаслах рекомендованной вязкости.

Не обращать внимание на цифры на канистре

Первая цифра в характеристиках моторного масла (0W, 5W) указывают на минимальные по температуре (отрицательные до минус 30–35С и до минус 25-30С) пусковые характеристики масла. Вторая цифра (20, 30, 40) указывает на «горячую вязкость» масла при высоких температурах (рабочая температура двигателя), то есть чем больше цифра, тем более высокую вязкость имеет масло.

«Давайте запомним одну важную информацию: если первая цифра влияет только на то, сможете ли вы завести автомобиль в мороз и поехать, то уменьшение или увеличение рекомендованной горячей (рабочей) вязкости с W20 до W40 может существенно "проветрить" ваш кошелек дорогостоящим ремонтом или заменой двигателя», — предостерег Бунин.

Латинские буквы SM, SN, SP присваиваются Американским институтом нефти (API) по мере развития технологий при производстве масел и смазочных материалов. Например, масло класса SM предназначено для бензиновых двигателей. Оно защищает от окисления и раннего изнашивания детали мотора, почти не меняет собственных характеристик в низкотемпературных условиях. Масло класса SN совместимо с новыми системами, нейтрализующими выхлопы, является энергосберегающим.

API SP является новейшим маслом, пришедшим на замену маслам спецификации API SN. Автомобильные масла на новом пакете присадок демонстрируют лучшую защиту от износа, продлевают срок службы для систем нейтрализации выхлопных газов.

Масла новой спецификации обеспечивают большую топливную экономичность — это достигается путем введения в состав модификаторов трения, а также за счет снижения рабочей вязкости масел. В состав пакета SP были также введены компоненты на основе магния, что, в первую очередь, обосновано свойствами этого элемента оказывать противодействие возникновению отложений в канавках поршневых колец.

Обратить пристальное внимание на масла классификации API SP рекомендуют владельцам автомобилей, с двигателями, оснащенными системами прямого впрыска (GDI, FSI, D-4 и прочие), а также двигателей с турбонаддувом.

Дешевизна и присадки

Качественное моторное масло не может стоить дешево. Стоит насторожиться, когда у какого-то продавца масло стоит более чем на 10-15% дешевле, чем у официального поставщика.

Каждый производитель заинтересован в реализации оригинальной продукции и защищает свой товар различными способами: полиграфия, шлифовка, цвет, различные стикеры и голограммы — стоит обращать на это внимание.

Но чтобы точно не нарваться на подделку, лучше покупать масло для двигателя у авторизованных продавцов. Например, на сайте «Акира Оил» во вкладке «Где купить» размещены адреса таких магазинов.

Добавлять в недорогое масло присадки для улучшения характеристик можно, но на свой страх и риск. Хорошее масло в присадках не нуждается — в его составе все есть и все оптимально сбалансировано.

Менять масло по сезону

Существуют масла летние и масла зимние, в маркировке зимних (всесезонных) масел применяется литера «W». Для всех современных легковых автомобилей производители рекомендуют применять качественные всесезонные масла, которые можно использовать круглый год без оглядки на температуру за бортом.

Правильный способ замены — по пробегу. Через сколько тысяч километров нужно менять масло, также указано в мануале автомобиля. Но если смазочная жидкость на минимуме щупа оказалась раньше — не ждать и ехать на СТО.

Если масло заливалось нормальное и период замены не нарушался — просто слить старое, поменять масляный фильтр, залить новое. Если нарушался и масло сильно выработано, то можно использовать в качестве промывки перед заменой недорогое минеральное масло.

Смешивать можно разные масла с одинаковыми характеристиками (класс, вязкость), но только в случае, когда нельзя долить такое же масло, что залито ранее. После окончания поездки лучше такое масло поменять.

Если после замены масло в исправном двигателе быстро чернеет, это лишь говорит о том, что эффективно работают моющие присадки, которые отмывают отложения на деталях мотора.

Постоянно доливать масло

Повышенный расход масла, когда требуется постоянно его доливать, говорит о многом. Если не учитывать механический износ деталей (залегание колец, износ масляного насоса и прочее), то в основном на повышенный расход влияет несвоевременная замена воздушных и топливных фильтров, условия эксплуатации, а также и качество топлива. Низкокачественное топливо просто «убивает» масло.

Повышенный расход говорит либо о сложных условиях эксплуатации двигателя, либо об его износе (или и то и другое вместе). Нужно также различать расход масла, что является нормой для конкретного автомобиля при существующих условиях эксплуатации и повышенный расход. При расходе, выходящем за пределы нормы, стоит начать волноваться.

Не менять фильтры или ставить дешевые

Масляный фильтр меняется при каждой смене масла в двигателе. Воздушный и салонный — по визуальному состоянию (зависит от условий эксплуатации).

«Многие автовладельцы, к сожалению, не придают особого значения качеству фильтра, из какого материала сделаны уплотнительные соединения, корпус фильтра... В магазинах можно услышать: "масло дайте хорошее, а фильтр по проще, подешевле", но задача любого фильтра — как можно дольше сохранить жизнь автомобилю», — отметил эксперт.

При установке некачественного масляного фильтра можно получить низкое качество фильтрации, что приведет к быстрому «старению» и повышенному угару масла. Если у такого фильтра пружина перепускного клапана будет не соответствовать требованиям, то можно получить масляное голодание и повышенный износ двигателя.

Если корпус воздушного фильтра для удешевления будет из несоответствующего или жесткого материала (пластмасса), то возможен «подсос» грязного воздуха, а фильтр ни при каких условиях не должен терять герметичность. Иначе получим загрязнение и абразивный износ форсунок и стенок цилиндра. Если будет некачественным фильтрующий элемент, это приведет к повышенному расходу топлива.

После работы плохого салонного фильтра понадобится очищать вентиляционно-отопительную систему автомобиля. Также грязный воздух негативно влияет на здоровье водителя.

«Акира Оил» поставляет на рынок масляные фильтры PIAA и LivCar, воздушные и салонные фильтры LivCar. «Обычный салонный фильтр LivCar защищает от пыли, микроорганизмов, аллергенов и пыльцы, угольный LivCar также отфильтровывает токсичные вещества, нейтрализует газы и неприятные запахи, а антибактериальный еще и уничтожает болезнетворные микробы», — перечислил особенности Бунин.

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