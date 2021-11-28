Уроженка Новосибирска Юлианна Кобцева прошла дальше в «Новых танцах»

Танцовщица Юлианна Кобцева, родившаяся и начавшая творческий путь в Новосибирске, победила в баттлах второго этапа «Новых танцев» на ТНТ и продолжила борьбу за главный приз.

«Стрип многогранен, ты можешь танцевать, о чем хочешь. Это уже давно не подразумевает сексуального подтекста», — рассказала Кобцева в профайле о стиле, в котором выступает.

Ее соперницей стала Айгуля Бузаева, танцовщица в стиле контемпорари. Оба номера очень понравились жюри.

Хореограф Владимир Варнава отдал голос за Кобцеву, так как она «работает не просто как артист, а работает как художник». Мигель проголосовал за Бузаеву, потому что номер Кобцевой на первом этапе показался ему сильнее. Решил судьбу танцовщиц Павел Воля — он выбрал Юлианну, так как номер сразил его наповал.

Кобцевой 28 лет, она родилась в новосибирском Академгородке, окончила Экономический факультет НГУ и отделение хореографии НГПУ. Участвовала в «Танцах» на ТНТ (во втором сезоне дошла до этапов хореографий, в четвертом стала членом команды Татьяны Денисовой), Dance Revolution на Первом канале. Создала экспериментально-эротический спектакль RUBEDO.