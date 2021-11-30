Египет снова открыт: что надо знать туристам

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, прерванное в 2015 году из-за взрыва российского лайнера с туристами над Синаем. Как изменился Египет за прошедшие годы, и к чему нужно быть готовым российским туристам, отправляющимся на Красное или Средиземное море?

Когда ехать в Египет?

Египет на 95% состоит из пустынь, основная жизнь сосредоточена на побережьях Красного и Средиземного морей, а также в дельте и по берегам Нила – самой длинной в мире реки.

У россиян наибольшим спросом пользуются путевки в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и столицу Египта – Каир. Есть и прямые перелеты до Марса-Алама — это самый молодой курорт в 200 километрах южнее Хургады.

Летом температура воздуха в Египте достигает 40-45 градусов и выше, а вода настолько теплая, что совсем не освежает. Зимой и весной не поднимается выше 30-35 градусов. Считается, что лучший отдых здесь в октябре и ноябре.

В декабре-январе будет чуть прохладней – около 23-25 днем и 18 градусов тепла ночью. Это самые холодные месяцы в Египте, когда могут идти кратковременные дожди. А еще в это время здесь очень ветрено, поэтому знатоки советуют выбирать отели Шарм-эль-Шейха, где от сильных ветров защитят горы. В любом случае, купальный сезон в Египте открыт круглый год.

«В это время некоторый спад турсезона в Египет ощущается, но наших русских туристов это не смущает, потому что особо сейчас ехать больше некуда, к тому же в несезон снижается цена», – прокомментировала Sibnet.ru руководитель туристического агентства «Клуб Путешествий» Татьяна Здобнина.

Пересечение границы, вакцина и виза

Из России беспрепятственно въехать в Египет могут граждане с вакциной «Спутник V» или отрицательным ПЦР-тестом, сданным не позже, чем за трое суток до прилета в страну (отсчет начинается с момента сдачи анализа, а не выдачи справки). Котируются здесь также вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac и Johnson & Johnson.

Принимаются справки только с QR-кодом, при сканировании должна открываться информация о результате тестирования, а не ссылка на лабораторию. Справка должна быть на английском языке. Этот документ необходимо иметь уже при регистрации на рейс, однако чаще всего его проверяют уже по прилету в Египет, и только визуально, без сканирования.

Фото: © Sibnet.ru

Еще одно новшество – перед посадкой нужно заполнить на английском языке декларацию здоровья, где указать свои данные, описать самочувствие и оставить координаты пребывания в Египте. Аналогичную справку нужно заполнить на обратном пути. На случай заражения коронавирусом во время отдыха лечение от этой болезни входит в обязательную медицинскую страховку.

Правда, сами египтяне говорят, что коронавируса у них нет, местное население маски практически не носит, исключение – аэропорт и другие официальные заведения вроде Александрийской библиотеки, где за этим строго следят.

Очередь студентов в Александрийскую библиотеку Фото: © Sibnet.ru

После прилета в аэропорту оформляется виза стоимостью 25 долларов с человека. Но если турист собирается отдыхать только на Синайском полуострове (Шарм-эль-Шейх) и не более двух недель, то визу можно не оплачивать. Этот вариант называется «Sinai Only». После оплаты визы в паспорт вклеивается марка и ставится печать. Вместе с визой туристу выдадут регистрационную карту, которую также необходимо заполнить.

Ввоз и вывоз иностранной валюты ограничен суммой в 10 тысяч долларов. Разрешен беспошлинный ввоз предметов личного пользования. Туристы старше 20 лет могут провозить с собой до 1 литра спиртных напитков и 2 литра пива, старше 15 лет – 200 сигарет или 50 сигар.

К ввозу в Египет запрещены видео, фильмы и печатные материалы, которые противоречат нормам ислама, морали и нравственности. Под запретом также наркотики и содержащие их лекарства, оружие всех видов.

Перед возвращением в Россию на портале Госуслуг обязательно нужно заполнить форму «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию РФ». Если прививки нет, придется сдать ПЦР при возвращении и также загрузить его результаты на Госуслуги. В противном случае ждет штраф.

Проживание и питание в отелях Египта

Почти все отели работают по системе «все включено». Зачастую на территории есть свои магазины, рестораны и увеселительные заведения, работающие за дополнительную плату.

Звездность отелей Египта примерно соответствует звездности отелей Турции и других южных стран, но ниже европейских стандартов. Если планируется проводить в отеле существенную часть времени, ниже «четверки» выбирать не стоит.

Выселение во всех отелях производится в 12.00, заселение – в 14.00.

Фото: © Sibnet.ru

Желательно использовать сейф для хранения денег и ценных вещей — случаи пропажи чего-либо из номера, по слухам, бывают. Или бывает, что оставленные на виду деньги принимают за чаевые. Сейф может быть бесплатным либо предлагаться за отдельную доплату.

В ресторанах в городе всегда можно заказать свежую рыбу или морепродукты, а вот в отелях кухня европейская. Это шведский стол, где предлагают салаты, мясо, курицу, рыбу, приготовленные разными способами, на гарниры – картофель, макароны, рис. На завтрак часто готовят омлеты и блинчики, на ужин – пиццу. Традиционно предлагают фрукты – финики, гуава, дыни. Много разнообразных десертов и выпечки на выбор.

Из напитков – соки, чай и кофе, а также алкоголь, который предоставляется бесплатно до 24.00 часов. Все напитки наливают в маленькие 250-грамовые стаканчики. Из-за пандемии еду туристам теперь накладывают работники отелей – стоит лишь указать свой выбор.

Фото: © Sibnet.ru

На местном морском рынке за небольшие деньги можно купить креветки, угря, крабов и другие морепродукты, которые тут же и приготовят. Вот только пронести в отель их не разрешат – охрана на входе осмотрит сумки и развернет обратно.

При повторном нарушении могут срезать браслет, который дает право пользоваться всей инфраструктурой отеля, ходить в рестораны и так далее. После массового отравления в одном из отелей Хургады в конце октября этого года отели ужесточили эти правила, опасаясь лишиться лицензий.

Каждый вечер в отеле травят насекомых – комаров, москитов, мушек, которых в это время года очень много. Человек в специальном снаряжении обходит всю территорию и окуривает ее дымом, который неприятно пахнет, от него слезятся глаза и першит в горле. Поэтому на время обработки лучше прятаться в помещении. Многие туристы думают, что это обработка от коронавируса, но это не так.

Деньги и связь

Рассчитываться в Египте лучше долларами, часть из них обменять на египетские фунты (1 доллар примерно равен 15 фунтам), потому что цена товара здесь всегда округляется в сторону увеличения. Курс одинаков почти везде, а потому обменять деньги можно в своем отеле. В части отелей и магазинов возможен расчет картой.

А вот интернет в Египте работает не очень хорошо. Возможно, это зависит от отеля, но много где бесплатный Wi-Fi есть только на ресепшне, да и тот работает еле-еле. Лучше сразу по прилету в аэропорту купить сим-карту местного оператора: Orange, Vodafone, Etisalat, WE. Связь у первых двух считается более стабильной.

Стоимость зависит от пакета мобильного интернета – симка Orange на 10 Гб обойдется примерно в 10 долларов, этого вполне хватит на 10-12 дней отдыха, если не смотреть фильмы онлайн. Важно, что звонки по WhatsApp в Египте не проходят, а вот через другие мобильные приложения – Telegram, Instagram, Viber – вполне.

Море и дайвинг

У многих отелей Египта есть свой собственный «домашний риф»: кораллы недалеко от пляжа, где можно посмотреть рыбок, тут же на пляже взяв напрокат маску с трубкой и ласты, работают и свои дайв-клубы.

Красное море считается одним из красивейших в мире для дайвинга или снорклинга. При этом в Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе кораллы особенно красочные и «живые», хотя и в Хургаде есть, на что посмотреть.

Но о кораллы можно сильно пораниться, а потому заходить в море стоит только в специальной обуви. Это актуально и на мелководьях у отелей – там могут быть морские ежи.

Фото: © Sibnet.ru

На каждом курорте организуют морские экскурсии на острова. Возможны погружения на батискафе и множество других услуг, выбирая которые, предварительно стоит ознакомиться с отзывами в интернете.

Специалисты советуют пользоваться услугами не отельных гидов, а местных турфирм – это будет дешевле и качественнее. Средняя цена: 20-40 долларов с человека.

Куда съездить?

Египет – это не только море, но и богатейшая древняя история. Большинство исторических достопримечательностей сосредоточены в Каире и Луксоре.

В Каире на площади Тахрир находится Египетской национальный музей, где можно увидеть золотой саркофаг весом более 110 килограммов и золотую маску фараона из гробницы фараона Тутанхамона. Всего в музее более 150 тысяч экспонатов, в нем собрана величайшая коллекция египетских древностей в мире.

Египетский национальный музей в Каире Фото: © Sibnet.ru

Последнее сохранившееся в мире чудо света Великие пирамиды в долине Гиза — тоже в Каире. Чаще всего в экскурсию входит посещение и музея, и пирамид со Сфинксом. Вход в пирамиды из-за коронавируса запрещен, смотреть их можно только снаружи.

Лучший вид открывается с обзорной площадки – пешком по пустыне до нее идти около 30-40 минут, за дополнительную плату (15-20 долларов) можно доехать верхом на верблюде или в двухместной повозке. На месте погонщик поможет сделать фото на ваш телефон, правда, на обратном пути потребует за это чаевые.

Экскурсия из Хургады в Каир будет стоить 60-70 долларов, а двухдневная с посещением Александрии – в два раза дороже.

Великие пирамиды в долине Гизы Фото: © Sibnet.ru

Отдельного внимания заслуживает Луксор – город на юге Египта. Он находится далеко от моря, поэтому здесь особенно жарко – летом температура поднимается выше 50 градусов. В стандартную экскурсию входит посещение Карнакского храма — крупнейшего храмового комплекса Древнего Египта, и храма древней царицы Египта Хатшепсут, а также осмотр Колоссов Мемнона и небольшая прогулка по Нилу.

Стоит не жадничать и съездить в Долину царей, где хоронили фараонов. Билет позволяет осмотреть три гробницы. Но вход в гробницу Тутанхамона нужно будет оплачивать отдельно. Стандартная экскурсия из Хургады стоит 45 долларов, с Долиной царей – 65.

Храм царицы Хатшепсут в Луксоре Фото: © Sibnet.ru

Путь к этим древностям неблизкий – 4-8 часов на автобусе, поэтому выезд из отеля обычно приходится на 1-4 часа ночи. Туристов просят взять в отеле «сухой завтрак» – его накануне выезда нужно заказать на ресепшне. Обед входит в стоимость. А вот за напитки придется платить отдельно, поэтому лучше взять с собой воду, которую ежедневно приносят в номер отеля.

После возобновления рейсов из России в Египет усилены меры безопасности для российских туристов, и из-за постоянных проверок время в пути может увеличиться. Российские группы во время переездов сопровождает конвой. Правда, местные гиды иногда хитрят и сообщают в полицию, что везут группу из Украины, Белоруссии или другой страны СНГ, тогда меры безопасности упрощаются.

Что привезти домой?

Чаще всего из Египта привозят картины из папируса, фигурки из алебастра, базальта или гранита, кальян, духи из ароматических масел.

Приобретая сувениры всегда нужно торговаться – это ритуал. Продавец называет цену, всегда рассчитывая, что ее будут сбивать. Стоимость покупки в ходе торга можно снизиться вдвое, а то и больше.

Также стоит на месте проверять качество. Каменные статуэтки могут оказаться вовсе не каменными, а сделанными из окрашенного гипса. А ароматические масла при отелях могут оказаться разбавленными – здесь лучше ориентироваться на отзывы предыдущих покупателей, которых много на Top Hotels.

Из Египта нельзя вывозить кораллы, морские раковины, чучела крокодилов, слоновую кость – за нарушение взимают немаленькие штрафы. Туристы, купившие эти вещи в качестве сувениров, должны будут предъявить чек из магазина.

Улица на окраине Александрии Фото: © Sibnet.ru

Многие возвращающиеся из Египта туристы жалуются на многочасовые проверки и досмотры в аэропортах перед вылетами. Их не менее шести, они занимают от двух до шести часов. При этом основные жалобы подобного рода приходятся на аэропорт Шарм-эль-Шейха, в Хургаде процедура проходит быстрее.