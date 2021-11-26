Путин обсудил будущее Карабаха с главами Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят переговоры в Сочи, на которых обсуждается карабахская проблема, сообщается на сайте Кремля.

Путин в ходе переговоров заявил, что Россия, Азербайджан и Армения должны стремиться к укреплению связей, а не к их разрушению. По его мнению, цель трехсторонней встречи состоит в том, чтобы создать условия для возрождения Карабаха.

«К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Знаю об инцидентах на границе и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения, и все эти вещи требуют внимания с нашей стороны»,— сказал российский президент.

В свою очередь, Алиев сообщил, что Азербайджан готов начать делимитацию границы с Арменией. «Мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию», — отметил он.

Пашинян указал, что в рамках трехстороннего соглашения о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха существует проблема заложников и других удерживаемых лиц, которая до сих пор не решена.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха обострился осенью 2020 года и быстро перерос в военные действия. В ноябре при посредничестве России было заключено соглашение, Москва также ввела в регион миротворцев.

Инициатором трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана стала российская сторона. Встреча приурочена к годовщине мирного соглашения по Нагорному Карабаху, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.