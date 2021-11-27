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Ученые создадут антивирусное покрытие для чехлов на телефон

Источник:
Sibnet.ru
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Обработанный чехол
Обработанный чехол
Фото: © предоставлено Натальей Воротниковой

Ученые разработают самостерилизующееся покрытие для чехлов на телефон на основе фотоактивных полимеров, убивающих вирусы и бактерии, рассказала Sibnet.ru сотрудник Института неорганической химии СО РАН Наталья Воротникова.

«Наша фотоактивная добавка к полимеру способна поглощать свет — энергию фотона и переходить в возбужденное состояние. Затем вещество эту энергию может передать молекуле кислорода, который в свою очередь переходит в активную форму. Образующийся синглетный кислород - сильный окислитель, который убивает бактерии и вирусы», — рассказала ученый.

По ее словам, ученые планируют создать полимерный материал с этой добавкой, которым можно будет обрабатывать чехлы смартфонов, например, в специальном сервисном центре. Самостерилизующимися материалами можно обрабатывать и другие поверхности — стойки регистрации, поручни в автобусах, столы.

Чтобы внедрить разработку в жизнь ученым потребуется сделать полимерный материал адаптивным для разных типов поверхностей, а также провести испытания, чтобы понять, как долго будет служить покрытие (ориентировочно больше года), как оно будет реагировать на воду и бытовую химию. На апробацию и доработку потребуется около полутора лет.

«Особенность нашей добавки в том, что для эффективной работы достаточно наличия дневного света», — добавила Наталья Воротникова.

По словам собеседницы, в мире существуют самостерилизующиеся материалы на основе серебра и диоксида титана. Но у серебра в отличие от новосибирской разработки нет противовирусной эффективности, а диоксид титана работает только под ультрафиолетовым излучением.

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