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Красноярские елочные шары в масках снова вызвали ажиотаж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/birusinka_124

Елочные шары в медицинских масках продолжают быть хитом красноярской фабрики «Бирюсинка», в этом году их изготовили в необходимом объеме, сообщил Sibnet.ru сотрудник коммерческого отдела компании Артем Денисович.

В прошлом году фабрика выпустила два вида шаров с изображением девочки и мальчика в масках, коллекцию назвали «Будьте здоровы». Один шарик стоит 350 рублей. Тогда красноярцы массово купали необычные шары. Сейчас жители России продолжают интересоваться в соцсетях покупкой таких игрушек на елку.

«Эти шары из коллекции "Будьте здоровы" у нас в достаточном объеме. На складе есть, нет дефицита. Мы их отправляем по России», — сказал Денисович.

В этом году «Бирюсинка» также выпустила ряд новых елочных игрушек — это фигурка доктора, символ года — тигр, а также авокадо, апельсин и гранат. 

«Бирюсинка» началась с артели в семь человек в 1929 году. Много лет здесь изготавливают стеклянные елочные игрушки и расписывают их вручную. Также на фабрике делают мягкие игрушки и карнавальные костюмы.

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Красноярск #Промзона
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Топ комментариев

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

corrector

"На данным момент публикация Володина собрала около 700 тысяч просмотров и более 500 тысяч комментариев.."...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru