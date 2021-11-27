Красноярские елочные шары в масках снова вызвали ажиотаж

Елочные шары в медицинских масках продолжают быть хитом красноярской фабрики «Бирюсинка», в этом году их изготовили в необходимом объеме, сообщил Sibnet.ru сотрудник коммерческого отдела компании Артем Денисович.

В прошлом году фабрика выпустила два вида шаров с изображением девочки и мальчика в масках, коллекцию назвали «Будьте здоровы». Один шарик стоит 350 рублей. Тогда красноярцы массово купали необычные шары. Сейчас жители России продолжают интересоваться в соцсетях покупкой таких игрушек на елку.

«Эти шары из коллекции "Будьте здоровы" у нас в достаточном объеме. На складе есть, нет дефицита. Мы их отправляем по России», — сказал Денисович.

В этом году «Бирюсинка» также выпустила ряд новых елочных игрушек — это фигурка доктора, символ года — тигр, а также авокадо, апельсин и гранат.

«Бирюсинка» началась с артели в семь человек в 1929 году. Много лет здесь изготавливают стеклянные елочные игрушки и расписывают их вручную. Также на фабрике делают мягкие игрушки и карнавальные костюмы.