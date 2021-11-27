Красноярские елочные шары в масках снова вызвали ажиотаж

Елочные шары в медицинских масках продолжают быть хитом
красноярской фабрики «Бирюсинка», в этом году их изготовили в необходимом
объеме, сообщил Sibnet.ru сотрудник коммерческого отдела компании Артем
Денисович.
В прошлом году фабрика выпустила два вида шаров с
изображением девочки и мальчика в масках, коллекцию назвали «Будьте здоровы».
Один шарик стоит 350 рублей. Тогда красноярцы массово купали необычные шары.
Сейчас жители России продолжают интересоваться в соцсетях покупкой таких
игрушек на елку.
«Эти шары из коллекции "Будьте здоровы" у нас в достаточном
объеме. На складе есть, нет дефицита. Мы
их отправляем по России», — сказал Денисович.
В этом году «Бирюсинка» также выпустила ряд новых елочных игрушек — это фигурка доктора, символ года — тигр, а также авокадо, апельсин и гранат.
«Бирюсинка» началась с артели в семь человек в 1929 году. Много лет здесь изготавливают стеклянные елочные игрушки и расписывают их вручную. Также на фабрике делают мягкие игрушки и карнавальные костюмы.
Nik3316ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...
corrector"На данным момент публикация Володина собрала около 700 тысяч просмотров и более 500 тысяч комментариев.."...
fydor55Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
Oskar271Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.