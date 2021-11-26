Взрыв метана и 52 погибших: что произошло на «Листвяжной»

ЧП на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области унесло жизни 52 человек — 46 шахтеров и шести горноспасателей, десятки пострадавших находятся в больницах. Авария стала крупнейшей за последние 11 лет в отрасли.

«Работали на конвейерном 822-м пути. Просто резкий хлопок и все! Ничего не видно — сразу гарь. Кто смог, упал на почву, чтобы «включиться» в самоспасатели. Семь человек со мной вышло, а пятеро там осталось», — описал произошедшее выбравшийся из «Листвяжной» шахтер Михаил Поздняков.

Авария произошла утром в четверг. В тот момент в шахте находились 285 человек. Изначально речь шла о задымлении в вентиляционном штреке 823 и распространившемся по всей шахте дыме. Позже МЧС сообщило о «хлопке» на глубине 250 метров.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в пятницу утром назвал вероятной причиной аварии взрыв метано-воздушной смести. «Большинство пострадавших имели паратравмы, характерные для динамического удара», — отметил командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше.

Поисково-спасательная операция

На поверхность вышли 239 горняков. В «Листвяжную» спустились 19 отрядов спасателей. Практически сразу после аварии стало известно об одном погибшем. К вечеру власти сообщили о 11 жертвах среди шахтеров. Судьба 35 оставалась неизвестной.

«Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 километров участков горных выработок обследовано 18 километров», — комментировал Цивилев.

К 18.00 поисково-спасательную операцию приостановили из-за угрозы взрыва: на месте выработок концентрация метана превысила 6%, оксида углерода — более 0,25%. Поздно вечером стало известно о пропаже отряда горноспасателей из шести человек, затем подтвердилась гибель троих их них.

«Защитный срок действия (дыхательного) аппарата (у спасателей) — четыре часа. Самоспасатель (оборудование, которым могли воспользоваться шахтеры) — еще плюс час», — так отвечал врио главы МЧС России Александр Чуприян на вопрос, есть ли шансы найти выживших.

Утром в пятницу власти региона признали погибшими 35 пропавших горняков. Общее число погибших составило 52 человека (46 шахтеров и шесть спасателей).

Крупнейшее ЧП на российских шахтах — взрывы на кузбасской шахте «Распадская» в 2010 году, где погиб 91 человек.

Поисковые работы в «Листвяжной» по поднятию тел на поверхность могут продолжится через три дня. Сейчас будут изолировать участок горных выработок, чтобы он естественным образом заполнился метаном и опасность взрыва снизилась.

Также начнется бурение скважин над предполагаемым очагом возникновения ЧС, где произошел взрыв. Через отверстия туда будет подаваться инертная пена для тушения возможных очагов пожара и охлаждения горных выработок.

В больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей.

Лучший директор

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неострожности гибель двух и более человек), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Поздно вечером в четверг были задержаны 47-летний директор шахты «Листвяжная», его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.

#Недра и ТЭК Уголь — не кондитерская фабрика

По данным Ростехнадзора, в 2021 году работа «Листвяжной» приостанавливалась девять раз. Было проведено 127 проверок и выявлено свыше 900 нарушений.

При этом директор шахты Сергей Махраков был признан победителем областного конкурса «Кузбасс — угольное «сердце» России» в номинации «Директор шахты-2021».

Махраков начал трудовую карьеру с машиниста подземных установок на шахте «Колмогоровская». Он возглавил «Листвяжную» в 2013 году.

Третье ЧП за 65 лет

Шахта «Листвяжная» находится в Беловском районе Кемеровской области, отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения с середины 50-х годов XX века. Шахта получила нынешнее название в 2002 году, до этого называлась «Грамотеинская» (с 1956 года) и «Инская» (с 1972 года). Входит в состав АО ХК «СДС-Уголь» — одного из трех крупнейших угольных предприятий России.

Производственная мощность шахты составляет 5,2 миллиона тонн угля в год. По данным сервиса «Картотека.ру», ее выручка в 2020 году составила 9,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 836,7 миллиона рублей. На шахте работает более 1,7 тысячи человек.

На шахте были две крупные аварии — в 1981 и 2004 годах. В первой из-за взрыва метана погибли пять человек, причиной стало короткое замыкание. Во второй при взрыве смеси метана погибли 13 человек. Следствие установило, что в шахте были нарушены правила проветривания. В 2006 году суд приговорил к условным срокам девять инженерно-технических работников шахты.