Взрыв метана и 52 погибших: что произошло на «Листвяжной»

ЧП на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области унесло жизни 52 человек — 46 шахтеров и шести горноспасателей, десятки пострадавших находятся в больницах. Авария стала крупнейшей за последние 11 лет в отрасли.
«Работали на конвейерном 822-м пути. Просто резкий хлопок и все! Ничего не видно — сразу гарь. Кто смог, упал на почву, чтобы «включиться» в самоспасатели. Семь человек со мной вышло, а пятеро там осталось», — описал произошедшее выбравшийся из «Листвяжной» шахтер Михаил Поздняков.
Авария произошла утром в четверг. В тот момент в шахте находились 285 человек. Изначально речь шла о задымлении в вентиляционном штреке 823 и распространившемся по всей шахте дыме. Позже МЧС сообщило о «хлопке» на глубине 250 метров.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в пятницу утром назвал вероятной причиной аварии взрыв метано-воздушной смести. «Большинство пострадавших имели паратравмы, характерные для динамического удара», — отметил командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше.
Поисково-спасательная операция
На поверхность вышли 239 горняков. В «Листвяжную» спустились 19 отрядов спасателей. Практически сразу после аварии стало известно об одном погибшем. К вечеру власти сообщили о 11 жертвах среди шахтеров. Судьба 35 оставалась неизвестной.
«Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 километров участков горных выработок обследовано 18 километров», — комментировал Цивилев.
К 18.00 поисково-спасательную операцию приостановили из-за угрозы взрыва: на месте выработок концентрация метана превысила 6%, оксида углерода — более 0,25%. Поздно вечером стало известно о пропаже отряда горноспасателей из шести человек, затем подтвердилась гибель троих их них.
«Защитный срок действия (дыхательного) аппарата (у спасателей) — четыре часа. Самоспасатель (оборудование, которым могли воспользоваться шахтеры) — еще плюс час», — так отвечал врио главы МЧС России Александр Чуприян на вопрос, есть ли шансы найти выживших.
Утром в пятницу власти региона признали погибшими 35 пропавших горняков. Общее число погибших составило 52 человека (46 шахтеров и шесть спасателей).
Поисковые работы в «Листвяжной» по поднятию тел на поверхность могут продолжится через три дня. Сейчас будут изолировать участок горных выработок, чтобы он естественным образом заполнился метаном и опасность взрыва снизилась.
Также начнется бурение скважин над предполагаемым очагом возникновения ЧС, где произошел взрыв. Через отверстия туда будет подаваться инертная пена для тушения возможных очагов пожара и охлаждения горных выработок.
В больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей.
Лучший директор
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неострожности гибель двух и более человек), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Поздно вечером в четверг были задержаны 47-летний директор шахты «Листвяжная», его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.
По данным Ростехнадзора, в 2021 году работа «Листвяжной» приостанавливалась девять раз. Было проведено 127 проверок и выявлено свыше 900 нарушений.
При этом директор шахты Сергей Махраков был признан победителем областного конкурса «Кузбасс — угольное «сердце» России» в номинации «Директор шахты-2021».
Махраков начал трудовую карьеру с машиниста подземных установок на шахте «Колмогоровская». Он возглавил «Листвяжную» в 2013 году.
Третье ЧП за 65 лет
Шахта «Листвяжная» находится в Беловском районе Кемеровской области, отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения с середины 50-х годов XX века. Шахта получила нынешнее название в 2002 году, до этого называлась «Грамотеинская» (с 1956 года) и «Инская» (с 1972 года). Входит в состав АО ХК «СДС-Уголь» — одного из трех крупнейших угольных предприятий России.
Производственная мощность шахты составляет 5,2 миллиона тонн угля в год. По данным сервиса «Картотека.ру», ее выручка в 2020 году составила 9,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 836,7 миллиона рублей. На шахте работает более 1,7 тысячи человек.
На шахте были две крупные аварии — в 1981 и 2004 годах. В первой из-за взрыва метана погибли пять человек, причиной стало короткое замыкание. Во второй при взрыве смеси метана погибли 13 человек. Следствие установило, что в шахте были нарушены правила проветривания. В 2006 году суд приговорил к условным срокам девять инженерно-технических работников шахты.
лачиновКадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...
Nik3316ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...
fydor55Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
Oskar271Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.