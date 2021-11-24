Глава Кузбасса назвал стоимость угля для заграницы

Кемеровская область экспортирует уголь в 60 стран мира, тонна стоит 200 долларов США, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев во время ежегодного бюджетного послания к депутатам регионального парламента.

«Сегодня угольная отрасль на подъеме. На фоне сверхвысоких цен на газ, цены на уголь достигли рекордной отметки. Зарубежные компании просят продать уголь на экспорт даже по предоплате», — сказал Цивилев.

В Кемеровской области в 2021 году добыли 240 миллионов тонн угля. На экспорт идет половина.

Глава Кузбасса добавил, что в регионе будет создаваться новая экономика, где ключевую роль сыграет малый и средний бизнес.