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Кубок губернатора Забайкалья по Dota 2 пройдет в декабре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Valve

Около 400 тысяч рублей разыграют на турнире на Кубок губернатора Забайкалья по Dota 2, сообщает правительство региона.

Федерация компьютерного спорта Забайкальского края совместно с краевым министерством спорта открыла регистрацию на бесплатный турнир Дальнего востока и Сибири на кубок губернатора Забайкальского края по Dota 2. Призовой фонд соревнований составит 375 тысяч рублей.

Команда-победитель турнира получит 175 тысяч рублей и звание сильнейшего состава Сибири и Дальнего Востока. Серебряные призеры получат 125 тысяч рублей, а бронзовые — 75 тысяч рублей. Трансляция и обзор игр будут проходить на сервисе Twitch или в социальной сети «ВКонтакте».

Регистрация на участие в турнире стартовала 20 ноября и завершится 2 декабря. Отборочные игры в онлайн-формате пройдут 4-5 и 11-12 декабря. Финальные игры пройдут с 24 по 26 декабря.

Участниками турнира могут стать граждане старше 14 лет. В соревнованиях могут участвовать только команды Сибири и Дальнего востока.

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