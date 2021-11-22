НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Улан-удэнец вытащил испанца на BMW из сугроба

Источник:
Sibnet.ru
573 4
Фото: © instagram.com/woodraid73

Бизнесмен из Улан-Удэ Александр Гусев вызволил из сугроба испанского путешественника на BMW, и помог устроиться в гостиницу.

«Вчера на ночной трассе провели спасательную операцию. Вызволили из сугроба испанца на BMW. Алехандро едет во Владивосток. Резина почти летняя (всесезонка). По-русски не говорит совсем. У меня словарный запас английского минимальный. Но общались, как могли», — написал бизнесмен Александр Гусев на странице в Instagram.

По его словам, кое-как удалось пристроить иностранца в небольшой отель, в другие не брали из-за просроченного ПЦР-теста.

Гусев добавил, что сам заплатил за гостиницу, так как испанец не смог рассчитаться своей картой. Также он отметил, что испанец был в кедах и осенней курточке.

Еще по теме
Десятки новосибирцев отравились после посещения кафе суши
Семья погибла на пожаре в Горно-Алтайске
Пропавшего студента неделю ищут в Омске
Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре
смотреть все
Бурятия #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Древний устрашающий энцефаляртос расцвел в Томске
Озвучены подробности смертельного пожара в Горно-Алтайске
Снегопады с сильным ветром накроют Омск
Душивший женщин в «Березовой роще» новосибирец заслушал приговор
Самое популярное
Назван достаточный для получения QR-кода уровень антител
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
Китай обогнал США и стал самой богатой страной на Земле
Кремль пригрозил Украине катастрофой
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
38
Кремль счел нелепым предложение США не признавать Путина
33
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
22
Три сибирских губернатора попали в топ по числу негативных отзывов
21
Путин поручил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
21
Кремль пригрозил Украине катастрофой
Sibnet.Ru