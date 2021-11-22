Улан-удэнец вытащил испанца на BMW из сугроба

Бизнесмен из Улан-Удэ Александр Гусев вызволил из сугроба испанского путешественника на BMW, и помог устроиться в гостиницу.

«Вчера на ночной трассе провели спасательную операцию. Вызволили из сугроба испанца на BMW. Алехандро едет во Владивосток. Резина почти летняя (всесезонка). По-русски не говорит совсем. У меня словарный запас английского минимальный. Но общались, как могли», — написал бизнесмен Александр Гусев на странице в Instagram.

По его словам, кое-как удалось пристроить иностранца в небольшой отель, в другие не брали из-за просроченного ПЦР-теста.

Гусев добавил, что сам заплатил за гостиницу, так как испанец не смог рассчитаться своей картой. Также он отметил, что испанец был в кедах и осенней курточке.