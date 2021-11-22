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Монтаж главной городской елки начался в Томске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Томска

Монтаж главной городской елки начался на Ново-Соборной площади в Томске в понедельник, сообщила администрация города.

До 10 декабря искусственная елка на площади будет полностью смонтирована и украшена. «Все работы производятся за счет внебюджетных средств», — сказано в сообщении.

Елку диаметром 10 метров и высотой 24 метра украсят 750 сверкающими звездами и 190 гирляндами. После монтажа ели вокруг «ствола» установят резной ледяной цоколь.

Также на Ново-Соборную площадь начали завозить лед для монтажа детского лабиринта и декоративных праздничных фигур, продолжаются работы по заливке ледового катка.

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