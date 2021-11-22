Организатора акций против QR-кодов задержали в Приангарье

Общественник Михаил Ожиганов, организовывавший акции протеста против введения системы QR-кодов, задержан в городе Усолье-Сибирском Иркутской области.

Серия пикетов против QR-кодов прошла в Иркутской области, некоторые из участников акций записывали видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину и властям региона. В городе Усолье-Сибирском запись организовал общественник Михаил Ожиганов.

«Правоохранительные органы воспрепятствовали моему проезду к месту, где мы собирались записывать видеообращение, когда я подъехал туда, они выскочили, и получилась нехорошая картина: меня пытались посадить в машину. Я не сопротивлялся, потому что, когда я это буду делать, потом уже другая статья появится», — рассказал активист в своем Instagram в воскресенье.

В отделении полиции, по словам общественника, он дал разъяснения, что не нарушает закон. Полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», санкции которой предусматривают штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные или арест на срок до 30 суток.

Нарушение считается повторным, потому что горожане уже записывали подобное обращение неделю назад. Запись состоялась и в эти выходные, несмотря на инцидент. Ожиганова отпустили, протокол должен рассмотреть суд.