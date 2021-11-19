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Морозы до 30 градусов придут в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Морозы до 30 градусов без осадков ожидаются в Забайкальском крае в выходные, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

В выходные дни по северным и восточным районам ожидается морозная, без осадков погода. Ночные морозы достигнут 25-30 градусов, дневные температуры не превысят — 12-17 градусов мороза.

На остальной территории края будет умеренно — морозная погода. Небольшой снег пройдет местами, преимущественно по западной половине края.

Ветер северо-восточного направления ночью слабый, днем с порывами до 8-13 метров в секунду. Ночные температуры будут понижаться до 15-20 градусов, по западным районам до 20-25 градусов мороза, преобладающие температуры днем составят 5-10 градусов мороза.

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