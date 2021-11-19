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Замминистра спорта России уволили за прогул

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи России

Глава правительства Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта Ксению Машкову. Причиной стал прогул.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей», — говорится в распоряжении, опубликованном на портал правовой информации.

Машкова нарушила подпункт «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ». В нем указано, что госслужащий может быть уволен в случае прогула, то есть отсутствия на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.

По данным Mash, прогулом посчитали поездку Машковой на трехдневный Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге. Замминистра поехала туда в октябре и якобы забыла оформить эту поездку как командировку.

32-летняя Ксения Машкова была назначена замминистра спорта в марте 2020 года. До этого она руководила Научно-экспертным центром спортивного права при Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.

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