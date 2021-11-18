Пять автомобилей столкнулись на Большевистской

Водитель BMW Х-7 врезался в бордюр и спровоцировал ДТП из пяти машин на улице Большевистской, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В среду в 21.35 водитель за рулем BMW Х-7 ехал на улице Большевистская, 7 наехал на разделительный бордюр, после чего врезался в стоящие на светофоре машины Subaru Forester, Nissan Tiida.

После чего водитель Subaru Forester наехал на стоящий в попутном направлении Hyundai Solaris, в результате чего водитель Hyundai Solaris врезался в стоящий на светофоре Kia Rio.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Subaru Forester, который был доставлен с предварительным диагнозом «рвано-ушибленная рана головы» в больницу и пассажирка Hyundai Solaris автомобиля доставлена с ушибами мягких тканей головы в больницу.