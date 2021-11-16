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Главную елку установят в Новосибирске к 1 декабря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Главная новогодняя елка будет установлена к 1 декабря в Театральном сквере, рассказала журналистам во вторник вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«Буквально 1 декабря будет установлена наша главная елка в Театральном сквере, также будут оформлены привычные арки, чтобы у жителей Новосибирска создавалось новогоднее настроение», — сказала Терешкова.

По ее словам, елки установят также в других городских парках. Если до конца этой недели будут держаться устойчивые минусовые температуры, в Новосибирске начнут заливать катки.

Терешкова уточнила, что главный каток Новосибирска, который удивляет горожан необычной формой, останется прежним. «Мне кажется, никого из горожан этот каток не раздражает», — высказалась вице-мэр.

Вход на катки будет без QR-кодов, так как там можно регулировать количество посетителей и не допускать скопления народа.

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