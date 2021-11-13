НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Юлия Кошкина из Иркурска восхитила жюри «Голоса» образцовым пением

Источник:
Sibnet.ru
210 0

Девушка из Иркутска Юлия Кошкина выступила на слепых прослушиваниях. На ее пение развернулись все наставники.

Юлия Кошкина исполнила песню «На заре» группы «Альянс». Первой кресло развернула Пелагея, следом развернулись и другие члены жюри — Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский. Но у всех, кроме Пелагеи, команды были собраны.

Градский похвалил вокал иркутянки и признал, что такое звучание — образцовое. Билан восхитился тем, как девушка брала отдельные ноты. А Агутин назвал выступление Кошкиной очень мощным и красивым.

У Кошкиной не было выбора, поскольку она могла пойти только в команду Пелагеи. Ее наставница отметила, что она настоящий боец в пении, поэтому она рада, что ее команда пополнилась таким сильным исполнителем.

Еще по теме
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Новое правило введут в шоу «Звезды в Африке»
Милохин и Медведева изобразят Ромео и Джульетту в «Ледниковом периоде»
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Юлия Кошкина из Иркурска восхитила жюри «Голоса» образцовым пением
Поезд протаранил «Газель» в Красноярском крае
Кузбасс ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Открылся первый магазин мусора с берегов Байкала
Самое популярное
Вышла вторая часть игры Jurassic World Evolution
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Разработка новой российской ракеты разъярила США
Байден выполнил обещание Путину
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин предрек появление опасных штаммов коронавируса
Россия отреагировала на угрозу Лукашенко остановить транзит газа
Пиломатериалам введут заградительную пошлину
WhatsApp получит новую приватную функцию
Самое обсуждаемое
40
Россия создаст самый мощный процессор
26
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
19
Эксперт объяснил, что поспособствует популярности электромобилей
18
Кремль высказался по поводу обязательной вакцинации
17
Депутат показала, какой едой кормят в Госдуме
Sibnet.Ru