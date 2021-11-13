Юлия Кошкина из Иркурска восхитила жюри «Голоса» образцовым пением

Девушка из Иркутска Юлия Кошкина выступила на слепых прослушиваниях. На ее пение развернулись все наставники.

Юлия Кошкина исполнила песню «На заре» группы «Альянс». Первой кресло развернула Пелагея, следом развернулись и другие члены жюри — Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский. Но у всех, кроме Пелагеи, команды были собраны.

Градский похвалил вокал иркутянки и признал, что такое звучание — образцовое. Билан восхитился тем, как девушка брала отдельные ноты. А Агутин назвал выступление Кошкиной очень мощным и красивым.

У Кошкиной не было выбора, поскольку она могла пойти только в команду Пелагеи. Ее наставница отметила, что она настоящий боец в пении, поэтому она рада, что ее команда пополнилась таким сильным исполнителем.