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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Контролеров QR-кодов начали набирать в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакансии контролеров QR-кодов появились в Алтайском крае, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.

В число необычных предложений о работе попала вакансия из Бийска, где ищут контролера QR-кодов. Вакансия предполагает частичную занятость и оплату от 17 тысяч рублей на руки.

Еще одно актуальное предложение о работе для контролера QR-кодов разместило заведение общепита из Алтайского края, не указав зарплату. В других сибирских регионов подобных вакансий пока нет.

Всего за ноябрь в России было открыто около 20 вакансий для специалистов, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Как правило, их ищут торговые центры и заведения общепита. Средняя предлагаемая зарплата для контролеров — 27 тысяч рублей.

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COVID19 #Новости COVID19 #Рынок труда
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