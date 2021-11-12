Контролеров QR-кодов начали набирать в Сибири

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Вакансии контролеров QR-кодов появились в Алтайском крае, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.
В число необычных предложений о работе попала вакансия из Бийска, где ищут контролера QR-кодов. Вакансия предполагает частичную занятость и оплату от 17 тысяч рублей на руки.
Еще одно актуальное предложение о работе для контролера QR-кодов разместило заведение общепита из Алтайского края, не указав зарплату. В других сибирских регионов подобных вакансий пока нет.
Всего за ноябрь в России было открыто около 20 вакансий для специалистов, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Как правило, их ищут торговые центры и заведения общепита. Средняя предлагаемая зарплата для контролеров — 27 тысяч рублей.
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