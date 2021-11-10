Чита побила температурный рекорд

Температурный рекорд был побит в Чите во вторник, максимальная температура составила 7 градусов тепла, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского Гидрометцентра Людмила Сидельникова.

Забайкалье находится в теплой воздушной массе. При безоблачной погоде характерен большой суточный ход температуры воздуха.

«9 ноября в Чите температура ночью понижалась до минус 11 градусов, а днем максимальная температура достигла плюс 7 градусов, перекрыв суточный максимум температуры плюс 6,7 градуса, наблюдавшийся в 2001 году», — написала синоптик.

Среднесуточная температура воздуха в большинстве районов края была на 10-13 градусов выше средних климатических значений. В ближайшие трое суток теплая погода сохранится.