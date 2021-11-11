Здоровый воздух: как выбрать увлажнитель для квартиры

Сухой воздух в помещении помогает распространяться вирусам. С увеличением влажности риск подхватить инфекцию воздушно-капельным путем резко снижается. Таким образом бытовой увлажнитель дома или в офисе может стать эффективным средством профилактики в условиях пандемии коронавируса. Как добиться оптимального микроклимата в помещении?

Сезонный характер респираторных заболеваний, которые в основном распространялись зимой и прекращались в более теплое время года, подмечался еще древними греками. Однако только современная наука установила, что одним из основных факторов распространения вредоносных микроорганизмов является сухой воздух.

Увлажнитель против патогенов

Эксперименты британских ученых доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 значительно реже передается при относительной влажности воздуха 40-60%. Опубликованные на сайте Йельского университета данные указывают, что сухой воздух упрощает перемещение вируса в помещении и резко повышает вероятность заболеть.

Дело не только в повышенной активности вирусных частиц — недостаточная влажность снижает барьерные возможности дыхательных путей. Слизистые оболочки пересыхают, в результате так называемый местный иммунитет организма фактически прекращает работу и пропускает патогены внутрь. Восстановить его возможности может только нормализация влажности.

Чтобы узнать влажность воздуха в помещении, потребуется специальный прибор — гигрометр. Если его нет под рукой, можно использовать народный метод — положить на стол еловую шишку и понаблюдать за чешуйками. Раскроются через два-три часа — воздух слишком сухой.

Сухой воздух чреват и другими проблемами — в помещении с недостаточной влажностью у человека падает работоспособность, страдает кожа лица и рук. Особенно быстро на дефицит влаги реагируют дети — у них возникают дерматиты, когда кожа шелушится и краснеет, нарушается сон.

При этом избыточная влажность потенциально тоже вредна — если показатель выше 60%, возникает опасность распространения в помещении плесени или грибков. Оптимальным интервалом для правильного микроклимата в квартире или доме специалисты называют 40-50% влажности.

Какие увлажнители бывают

Ультразвуковые увлажнители. Самый распространенный тип подобных устройств. Их главные плюсы — компактность и низкая цена. Физический принцип прост — колебания миниатюрной мембраны разбивают капли воды в мелкодисперсную пыль, которая выбрасывается в воздух в виде холодного пара.

Но ультразвуковые увлажнители очень капризны в плане используемой воды. Если заливать в устройство воду из крана, то в помещении неизбежно появится белый налет. В идеале потребуется дистиллированная вода или специальный картридж. Кроме этого, при использовании таких аппаратов всегда есть риск переувлажнить помещение.

Паровые увлажнители. В таких устройствах вода кипит и превращается в горячий пар, который выбрасывается в воздух. Их главный плюс — стерильный «выброс», высокая температура убивает все потенциально опасные микроорганизмы. Но при этом увлажнитель потребляет много электроэнергии и потенциально опасен для детей из-за кипятка внутри.

Традиционные увлажнители. Подобные приборы используют адиабатическое испарение. Это естественный процесс, которые работает в атмосфере Земли. Здесь вода испаряется с поверхности специального материала — пористой губки или барабана. В результате достигается эффект деликатного увлажнения.

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Такие приборы не могут быстро «нагнать» в помещении высокую влажность — для выхода на заданный уровень может потребоваться несколько дней. Но это компенсируется плюсами: отсутствует риск переувлажнения, нет конденсата и белого налета, воздух дополнительно очищается. Оптимальным увлажнителем такого класса считаются мойки воздуха.

Как правильно использовать увлажнитель

Максимально возможное количество влаги в воздухе напрямую зависит от температуры — чем она выше, тем больше влаги может вместить воздух. Как только температура падает до отрицательных значений, содержание воды в воздухе резко снижается. Поэтому зимой без увлажнения в квартирах очень сухой воздух — в пределах 10-25%.

Важно помнить, что увлажнитель может эффективно работать только при закрытых окнах. Специалисты рекомендуют выключать прибор на время традиционного проветривания, а затем снова включать на максимальную мощность для быстрого восполнения утраченной влаги.

Фото: © предоставлено компанией Venta

Летом необходимость в увлажнителях резко снижается, но в периоды активного цветения, а также знойные дни, когда на улице много пыли, устройство имеет смысл использовать в качестве очистителя воздуха. Особенно хорошо мойка воздуха проявляет себя там, где проживают аллергики, пациенты с астмой или хроническим бронхитом.

Правила установки увлажнителей учитывают тип устройства — если мойки воздуха традиционно размещают на полу, то ультразвуковые приборы рекомендуется размещать повыше, это гарантирует более равномерное распределение пара. Кроме этого, струю пара нужно направлять в центр помещения.

Чем выделяется мойка воздуха

Прибор испаряет влагу на молекулярном уровне и при классическом сценарии работает круглосуточно — останавливать его нужно только на время проветривания помещения. Комнатный воздух затягивается внутрь и проходит через увлажняющий элемент, который отдает избыток влаги.

Резервуар благодаря способности воды удерживать мельчайшие частицы дополнительно очищает воздух, эффективно улавливая пыль, аллергены, пыльцу, альдегиды табачного дыма. Поэтому мойки воздуха рекомендуют устанавливать на полу — максимальная концентрация домашней пыли обычно наблюдается на расстоянии 20-40 сантиметров от нижней поверхности.

Пример такого устройства — классическая немецкая мойка воздуха от одного из лидеров рынка Venta LW 15 Comfort Plus. Она способна увлажнить и очистить воздух в помещении площадью около 35 квадратных метров от частиц размером до 10 мкм, потребляя всего 3 Вт в энергосберегающем режиме.

Фото: © предоставлено компанией Venta

Управление интуитивно благодаря интерактивному сенсорному дисплею. Обслуживание Venta LW 15 Comfort Plus предельно простое — в устройство заливается обыкновенная холодная вода из-под крана, по мере испарения она доливается. В дальнейшем испарительный барабан и поддон раз в несколько дней споласкивается проточной водой.

Как выбрать мойку воздуха

Ключевым показателем производительности для моек воздуха является воздухообмен — сколько кубометров воздуха пройдет через прибор за единицу времени. Обычно производитель указывает, какую площадь может обслужить прибор. При покупке следует ориентироваться именно на площадь помещения, в котором предполагается установить увлажнитель.

Также важен объем бака, уровень шума и наличие гигрометра и гигростата, которые позволяют прибору самостоятельно поддерживать желаемый уровень влажности воздуха. Кстати, Venta LW 15 Comfort Plus может послужить ориентиром и здесь — например, уровень шума у немецкой мойки воздуха составляет всего 24 децибела, что соответствует еле слышному шепоту.